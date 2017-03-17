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Şenol Güneş Avrupa'da tarih yazıyor

Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Güneş, siyah-beyazlı takıma bunu yaşatan ilk yerli teknik direktör oldu.

Şenol Güneş Avrupa'da tarih yazıyor

Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Güneş, siyah-beyazlı takıma bunu yaşatan ilk yerli teknik direktör oldu.

17 Mart 2017 Cuma 12:15
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Şenol Güneş Avrupa'da tarih yazıyor

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı elde eden siyah-beyazlı takım, final yolunda ilerlerken, Güneş de elde ettiği başarılarla kulüp tarihine şimdiden geçti.

Beşiktaş 14 sezon sonra Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselirken, ilk kez yerli bir teknik adamla bunu başardı.

Tarihinde daha önce iki kez çeyrek finali yakalayan siyah-beyazlı ekip, bunları yabancı çalıştırıcılar yönetiminde gerçekleştirmişti. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş, Sırp teknik adam Milos Milutinovic ile çeyrek finale kadar yükselmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 sezonunda yine UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmeyi başarmıştı.

Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı çeyrek final olan Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde bu seviyeye geldi.

Beşiktaş'a ilkleri yaşatıyor

Tecrübeli teknik adam, takımına bu sezon ilkleri yaşattı.

Tarihinde İtalyan takımlarını Avrupa kupalarında daha önce yenemeyen siyah-beyazlı takım, bu şanssızlığını Güneş yönetiminde sonlandırdı.

Önceki sezonlarda bu ülke takımlarıyla 11 kez mücadele eden ancak sadece 2 beraberlik alabilen ve 9 maçı mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi mağlup ederek İtalya temsilcilerine karşı ilk galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, Yunan takımlarını da yine ilk kez bu sezon mağlup etti. 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda bu ülke takımlarından Olympiakos'un sahaya çıkmaması sonrası hükmen galip ilan edilen siyah-beyazlı takım, daha sonra Yunan temsilcileriyle 2 kez eşleşti. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Asteras takımına rakip olan, iki maçı da 1-1 ve 2-2 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı Olympiakos'u 4-1 mağlup ederek bu ülke takımlarına karşı da ilk galibiyetine ulaştı. 

16 maçta 2 yenilgi

Beşiktaş, 2 sezonda Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında 16 maça çıkarken sadece 2 kez yenildi.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde rakiplerini 6 kez mağlup edip, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiŞenol GüneşAvrupa LigiUEFA KupasıBeşiktaş
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