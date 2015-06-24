Şener Özbayraklı imzayı attı

İSTANBUL - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda futbol takımı sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Şener Özbayraklı kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu ile Metin Doğan da hazır bulundu.



Sarı-lacivertli takıma gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şener, "Uzun zamandır kendimi burası için hazırlıyorum. Nereye geldiğimin farkındayım ve beklentileri gayet iyi biliyorum. İnşallah burada şampiyonluk yaşar, kalıcı olurum, kazanılacak başarılara, şampiyonluklara katkı sağlarım. Umarım iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu.



Şener, savunmanın sağında Gökhan Gönül ile forma rekabetine gireceğinin aktarılması üzerine, şunları kaydetti:



"Rekabet her işte var ve futbolda biraz daha fazla. Eğer Gökhan Gönül ağabey benden iyi oynarsa, onu desteklerim. Tersi bir durum olduğunda o da aynısını benim için yapacaktır. Buna takılmamak gerekir. Bizim sadece takımımıza katkı vermemiz gerekiyor. Önemli olan bu."



Terraneo: Çok kaliteli bir oyuncu olduğuna inanıyorum



Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, yeni transferleri Şener Özbayraklı'dan övgüyle bahsetti.



Yeni sezon öncesi ilk Türk oyuncu transferini yaptıklarını aktaran İtalyan futbol adamı, "İnşallah adını doğru telaffuz edebilirim" sözleriyle salondakileri güldürürken, oyuncunun adını söylemesinin ardından, "Şenar" diye hitap ettiği futbolcuyla ilgili olarak, "Onu kadromuza kattığımız için ben çok mutluyum. Kendisini izleme fırsatı da bulduk. Çok kaliteli bir oyucu olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Emre Belözoğlu için alınmış bir karar yok"



Terraneo, imza töreni tamamlandıktan sonra basın mensuplarıyla sohbet ederken, Emre Belözoğlu'nun durumuyla ilgili bir gelişme olmadığını dile getirdi.



Mahmut Uslu'dan şike davası tepkisi



Şener Özbayraklı'nın imza törenini takip eden kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, şike ve teşvik iddialarına yönelik davada çalışan UEFA Etik ve Disiplin Kurulu Müfettişi Miguel Fernandez Palacios'un, Yunanistan'daki benzer bir davada adli yargılamanın bitmesinin beklenmesi yönünde tavsiyede bulunduğunun aktarılması üzerine, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine tepki gösterdi.

