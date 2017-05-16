Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96162
ALTIN
141.366
DOLAR
3.5553
STERLIN
4.5878
EURO
3.9363
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira

SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu

Süt ürünleri markası SEK, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu

Süt ürünleri markası SEK, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

16 Mayıs 2017 Salı 13:10
25 Okunma
SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu

Süt ürünleri markası SEK, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

Sponsorlukla ilgili Elmadağ'daki Divan Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında SEK ile Avrupa Ligi arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Toplantıya Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Tat Gıda Sanayi AŞ Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve Tat Gıda Sanayi AŞ Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Refik Öner katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bertomeu, Türk markalarının her geçen gün basketbol kulüplerine ve basketbola daha fazla uyum sağladığını belirterek, "Bu, Türkiye için güzel bir haber. Yeni bir ortağa 'hoş geldin' demek bizi memnun ediyor. Türkiye'de sporla ilgili güzel işlere imza atılıyor. Bizler bu ortaklığa ve bu amaca hizmet etmeliyiz. SEK gibi alanında öncü şirketlerle ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yıl yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Arzu Aslan Kesimer, sponsorluk süresinin 3 yıllık olduğunu vurgulayarak, "Son birkaç yıldır markamızın vaadini 'iyilikle besler, iyilikle büyütür' olarak belirledik. Bu iyilik vaadiyle en çok basketbolun yakışacağını düşündük. Çocukların gelişimi için spor ve süt çok önemli. İkisi bir araya geldiğinde çok iyi bir birliktelik oluşturacağını düşündük. Üç yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu üç yılı çok iyi ve verimli geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Refik Öner ise Avrupa Ligi'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen, çok önemli bir basketbol organizasyonu. Bu güçlü varlığı ile yalnızca basketbolu özendirip geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda basketbolun simgelediği değerleri de destekliyor. Basketbol izleyicilerine bu değerleri aşılamada da katkıda bulunuyor. Yeni nesillerin işte bu değerler çerçevesinde iyilikle beslenmeleri ve iyilikle büyümeleri için biz de SEK olarak Avrupa Ligi'ni desteklemeyi seçiyoruz."

Toplantı sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süt ürünleriSEKAvrupa LigAvrupa Ligine Sponsor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Obradovic
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Obradovic
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Kasımpaşa final peşinde
Kasımpaşa final peşinde
Supersport yarışı ertelendi
Supersport yarışı ertelendi
Trabzonspor düşüşe geçti
Trabzonspor düşüşe geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ