SEK, Avrupa Ligi'ne sponsor oldu

Süt ürünleri markası SEK, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

Sponsorlukla ilgili Elmadağ'daki Divan Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında SEK ile Avrupa Ligi arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Toplantıya Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Tat Gıda Sanayi AŞ Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve Tat Gıda Sanayi AŞ Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Refik Öner katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bertomeu, Türk markalarının her geçen gün basketbol kulüplerine ve basketbola daha fazla uyum sağladığını belirterek, "Bu, Türkiye için güzel bir haber. Yeni bir ortağa 'hoş geldin' demek bizi memnun ediyor. Türkiye'de sporla ilgili güzel işlere imza atılıyor. Bizler bu ortaklığa ve bu amaca hizmet etmeliyiz. SEK gibi alanında öncü şirketlerle ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yıl yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Arzu Aslan Kesimer, sponsorluk süresinin 3 yıllık olduğunu vurgulayarak, "Son birkaç yıldır markamızın vaadini 'iyilikle besler, iyilikle büyütür' olarak belirledik. Bu iyilik vaadiyle en çok basketbolun yakışacağını düşündük. Çocukların gelişimi için spor ve süt çok önemli. İkisi bir araya geldiğinde çok iyi bir birliktelik oluşturacağını düşündük. Üç yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu üç yılı çok iyi ve verimli geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Refik Öner ise Avrupa Ligi'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen, çok önemli bir basketbol organizasyonu. Bu güçlü varlığı ile yalnızca basketbolu özendirip geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda basketbolun simgelediği değerleri de destekliyor. Basketbol izleyicilerine bu değerleri aşılamada da katkıda bulunuyor. Yeni nesillerin işte bu değerler çerçevesinde iyilikle beslenmeleri ve iyilikle büyümeleri için biz de SEK olarak Avrupa Ligi'ni desteklemeyi seçiyoruz."

Toplantı sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.