'Şehitler sayesinde olimpiyatlardayız'

2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp yaptığı açıklamada, altın madalya hedefine Rio 2016'da da ulaşamadığını ve bu nedenle üzgün olduğunu ifade etti.

Altın madalya kazanıp, Türk halkına ve şehitlere armağan etmek istediğini kaydeden milli sporcu, "15 Temmuz şehitlerine 'vatan şehidi' diyorum. Şehitler sayesinde şu an olimpiyatlardayız diye düşünüyorum. Onlar bu fedakarlıkları yapmasa belki olimpiyatlara katılamayacaktık. Ülkemiz öyle bir durumda olacaktı. Altın madalyayı onlara armağan etmek istiyordum ama nasip olmadı. Cumhurbaşkanımıza 2020 sözüm olsun. Bu ikincilik beni daha zinde tutacaktır. Çünkü çok hırslı bir sporcuyum." diye konuştu.

"Herkes benden altın bekliyordu"

Rıza Kayaalp, şımarmadan, aldığı madalyaları unutup, önüne bakacağını dile getirerek, "Bu ikincilik bana daha çok çalışmam, yoluma bakıp daha yukarılara çıkmam, 4 yıl çok çalışıp altın madalyayı almam gerektiğini öğretti. Ben de aynısını yapacağım. Herkes benden altın madalya bekliyordu. Bunun sevincini yaşatamadım ama halkımızın başarıya ne kadar susamış olduğunu gözlemledim. Kendim için değil, halkımız, milletimiz için bu işi yapmaya devam edeceğim. Bu şampiyonada bunu da gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Final maçından sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan milli sporcu, "Bir olimpiyatı daha geride bıraktım. Maalesef yine hedefime ulaşamadım. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Londra'da bronz aldık, burada gümüş oldu. Bu durum beni tetikleyecektir. Daha çok çalışmama vesile olacaktır. Her şeyde bir hayır vardır. Artık hedefimiz de alamadığımız altın madalya olacak. 2020'ye kadar da o hedef devam edecek." diye konuştu.

"Bir anlık hata, dalgınlığıma geldi"

Olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını, final maçına kadar da iyi güreştiğini aktaran Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:

"Kendimi çok iyi hissediyordum. Rakiplerimle önceki yıllarda zorlu karşılaşmalar yapmıştım ama burada çok iyiydim. Finale çıktığımda da kendimi çok iyi hissediyordum. Yine aynısını yapabilecek durumdaydım. Rakibimin 1-2 dakika üstüne gidip onu zor duruma sokmak, yormak istedim. Bir anlık hata, dalgınlığıma geldi. O kadar istekli güreştim. Hakem, rakibime birkaç pasif verseydi inanıyorum ki yerde bunu telafi edebilirdim."

Ay-yıldızlı güreşçi, finalin ilk saniyelerinde kaybettiği 4 puanın psikolojik olarak kendisini etkilediğini ifade ederek, "Çok istekliydim. 4 puanı orada kaybetmesem 3 dakika boyunca rakibimin üstüne gidebilecek gücüm vardı. Bir oyun yiyorsun, 4 puan geriye düşüyorsun. Ardından psikolojin bozuluyor. Bundan dolayı da maç kötü bitti." şeklinde görüş belirtti.

"Hakem maçın içinde moralimi iyice bozdu"

Final müsabakasındaki hakem yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulunan Rıza Kayaalp, "Maçın başında 4 puanlık oyunu yemesem bile karşılaşmanın sonuna kadar rakibime pasif verileceğini düşünmüyordum. 4 puandan sonra o kadar oyun denemelerime rağmen rakibimi bir kez bile uyarmadı. Hakem yönünden de o maçı zaten kaybetmiştim. Yine de diğer rakiplerimi nasıl yendiysem finali de öyle kazanmam gerekiyordu. Olmadı, hakem de zaten maçın içinde moralimi iyice bozdu. Gümüşle yetindik." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, finalde kendisini yenerek olimpiyatlarda üst üste üçüncü kez altın madalya kazanan Kübalı sporcu Mijail Lopez Nunez'in çok iyi bir güreşçi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İyi bir rakip. Las Vegas'a göre burada çok farklıydı. 'Altın madalya alıp, güreşi bırakacağım' demişti. Artık biz devam edeceğiz. İnşallah 2020'ye kadar şampiyonluğu kimseye vermeyeceğiz. Türkiye'de rakibin olur, onu yenmek için çalışır, çabalar ve bunun sonucunda gelişirsin ancak öyle bir rakibim yok. Ayrıca hedefim Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmak. Rakibimi yenme hedefiyle bunlara hazırlandım. Bundan dolayı da kendime hep finalde yer buldum. Hedefim rakibimi yenmek oldu. Böyle bir rakibin olması benim için hem iyiydi hem de kötü."

Final müsabakasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki sporcu, "Kendisi 'Dua ediyoruz. İnşallah, ülkemize altın madalya kazandırırsın' dedi. Ben de 'İnşallah, elimden geleni yapacağım Sayın Cumhurbaşkanım' dedim." şeklinde konuştu.

"Beni herkes bilir, kalbim o kadar temiz"

Açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacağının açıklanmasının ardından hakkında yapılan eleştirilerle ilgili Rıza Kayaalp, şunları söyledi:

"Son 4 yıldır Avrupa şampiyonuyum. Bir dünya şampiyonluğum, 2 dünya ikinciliğim var. Bu kadar şampiyonluğu yaşayan bir sporcu olarak kafilenin başında Türk bayrağını benim taşımam normal. Bu sıkıntılara düşmek beni dünyada en çok üzen şey. Beni herkes bilir, kalbim o kadar temiz. Kafilenin başında bayrağı taşımak çok gurur verici bir şey ama kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı söyletmek ya da bayrağı göndere çektirmek beni daha da gururlandırıyor."

Rıza Kayaalp, Rio 2016'daki diğer milli sporcuların madalya şansını da değerlendirerek, "Londra'da bronz madalya aldıktan sonra 'İnşallah bundan sonra altınlar, gümüşler gelir' demiştim ve 2 altın, 2 gümüş madalya kazanmıştık. Burada da gümüş aldım. İnşallah 2-3 tane altın madalya gelir. Umutluyum. Taha kardeşim var. Diğer serbest güreşçilerimiz de çok iyi. Serbest stilden en az 2-3 madalya bekliyorum. 1-2'si altın madalya da olabilir. Tekvandocu arkadaşlar da var. Onlardan da madalya bekliyorum. Şu an için 3 madalyamız var. İnşallah 5-6'ya ulaşırız. İnşallah bunların 2-3 tanesi de altın madalya olur." diye görüş bildirdi.

"Altın madalya da nasip olacak"

Rıza Kayaalp, kendisine verilen destekten dolayı Türk halkına teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkımız beni çok destekledi. Beklentileri vardı. İnşallah, bundan önce nasıl başarılar getirdiysem bundan sonra da aynı şekilde halkımıza yeni başarılar getirmeye devam edeceğiz. Olimpiyat şampiyonluğu da halkımıza sözümüz olsun. Kendime çok inanıyorum. Bu işi bırakmadan o altın madalya bana ve halkımıza nasip olacak."