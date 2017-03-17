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"Şehit aileleri gurur duymalılar"

15 Temmuz gecesi yaralanan milli karateci Vildan Güvercin, "Şehit aileleri, gidenin eksikliğini mutlaka hissedecekler, kimsenin yeri dolmuyor ama yakınları çok güzel bir mertebedeler, gurur duymaları lazım. Şehitlik herkese nasip olmuyor" dedi.

"Şehit aileleri gurur duymalılar"

15 Temmuz gecesi yaralanan milli karateci Vildan Güvercin, "Şehit aileleri, gidenin eksikliğini mutlaka hissedecekler, kimsenin yeri dolmuyor ama yakınları çok güzel bir mertebedeler, gurur duymaları lazım. Şehitlik herkese nasip olmuyor" dedi.

17 Mart 2017 Cuma 13:01
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"Şehit aileleri gurur duymalılar"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, milli formasını giyerek ailesiyle birlikte sokağa çıkan ve yaralanan milli karateci Vildan Güvercin, şehit ailelerinin acısını paylaştığını belirterek, "Şehit aileleri gurur duymalılar." dedi. 

Vildan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri, gidenin eksikliğini mutlaka hissedecekler, kimsenin yeri dolmuyor ama yakınları çok güzel bir mertebedeler, gurur duymaları lazım. Şehitlik herkese nasip olmuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşurken 15 Temmuz gecesinde yaşananlar nedeniyle duygulanan 20 yaşındaki milli sporcu, "O gece çok farklı bir geceydi, birkaç saat yaşadık ama bize çok uzun bir zaman dilimi gibi geldi. Normalde çok soğukkanlı değilim, telaş yapan stresli bir insanım ama o gece hepimizin üzerinde çok farklı bir cesaret vardı." diye konuştu. 

"Orada o kadar çok şehit verdik ki..."

Akay kavşağında helikopterin, insanları taradığını gözleriyle gördüğünü, önüne ateşlerin düştüğünü ve o anda yere çöktüğünü belirten Vildan Güvercin, şöyle devam etti:

"O anda düşündüğüm tek şey, 'Allah'ım bana verdiğin ömür bu kadarmış, galiba sana geliyorum.' oldu. Kelimeişehadet getirdim, o anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sağımdan solumdan kurşunların geçtiğini, o sıcaklığı kollarımda hissediyordum. Ateş kesildi, o an kalktım, babamın yüzü kanlar içindeydi. Annem vurulduğunu söyledi. Babam 'ben de vuruldum.' dedi. Etrafımda zaten bir sürü yaralı ve şehit olmuş insan yatıyordu. Genelkurmay Başkanlığı, en hareketli yerlerden biriydi. Kaldırımda kalabalık insanları taradılar. Orada o kadar çok şehit verdik ki, sağımda, solumda, yerde yatan şehit insanlar... Gerçekten çok farklı bir psikoloji. Ailemin vurulduğunu görünce kendi koluma bacağıma bakamadım. O anda kendimi hiç düşünmedim bile, annemin bacağına turnike yaptım. Hastaneye götürmek için çaba sarf ettik."

15 Temmuz gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki ailesini ziyaret ettiklerini ve destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Vildan, "Ömer Halis Demir'in kabrine gittiğimde, o gece yaşadıklarımı tekrar yaşadım. Onun yaşadıklarını hissettim. O gece dışarı çıkmayan birisi bunu belki hissedemez. Orada bir kahraman yatıyor ve sen onun başında dua okuyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı. 

"Hedefim, bayrağımızı dalgalandırabilmek"

Şehit ailelerinin de kendisiyle aynı şekilde hissettiğini düşündüğünü vurgulayan Vildan Güvercin, "Şehitlik çok güzel bir mertebe, keşke Rabbim herkese nasip etse." diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra müsabakalara daha farklı bir motivasyonla çıkmaya başladığını vurgulayan milli karateci, şunları kaydetti:

"Olaylar beni olumlu yönde etkiledi çünkü karşımda yabancı sporcular çıkıyor ve kazanmayı daha çok istiyorum. Milli duygular öne çıkıyor, bayrağını dalgalandırmayı daha çok istiyorsun. İlk hedefim Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek. Yıllardır hayalini kurduğum tek şey ise olimpiyatlarda derece alabilmek. Karate, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak ve hedefim orada olabilmek, bayrağımızı dalgalandırmak."

AA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzŞehit Aileleri18 Mart Şehitleri Anma Günü
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