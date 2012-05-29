ANKARA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin ''gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, dava konusu belgelerin ''askeri sır, gizli bilgi ve belge'' kapsamında olmadığı gerekçesiyle sanıkların tümünün beraatını istedi.

Sanıklar Celalettin Erkal, Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın, Aziz Yıldırım ve Zafer Yoldaş hakkında, TCK'nın 334. maddesindeki ''açıklanması yasak olan gizli bilgileri temin etme'' suçundan dava açıldığını anımsatan Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, bu suçun oluşabilmesi için suça konu bilgilerin ''sır bilgi'' kapsamında olmaları gerektiğini söyledi.

Mahkeme, dosyanın karar için incelemeye alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.