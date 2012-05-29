Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Savcı "gizli bilgi"den beraat istedi

"Gizli bilgileri temin ettikleri" iddiasıyla yargılanan aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 7 kişi için savcı beraat istedi.

Savcı "gizli bilgi"den beraat istedi

"Gizli bilgileri temin ettikleri" iddiasıyla yargılanan aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 7 kişi için savcı beraat istedi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:11
569 Okunma
Savcı

ANKARA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin ''gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, dava konusu belgelerin ''askeri sır, gizli bilgi ve belge'' kapsamında olmadığı gerekçesiyle sanıkların tümünün beraatını istedi.
Sanıklar Celalettin Erkal, Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın, Aziz Yıldırım ve Zafer Yoldaş hakkında, TCK'nın 334. maddesindeki ''açıklanması yasak olan gizli bilgileri temin etme'' suçundan dava açıldığını anımsatan Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, bu suçun oluşabilmesi için suça konu bilgilerin ''sır bilgi'' kapsamında olmaları gerektiğini söyledi.
Mahkeme, dosyanın karar için incelemeye alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:12
Anahtar Kelimeler:
SavcıGizli BelgeBeraat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali karabulut 2012-05-31 13:52:13

polisin uyduruk belgelerler açılan diğer davalarıda aynen beraat edecek yine aihm yine ceza yiyeceğiz ve bu parada bizim cebimizden çıkacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ