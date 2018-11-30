Sanchez'den Manchester United'a kötü haber

İSTANBUL
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyebilir.
Ligde yarın yapacakları Southampton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda dizinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.
Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü İngiliz basınına yansıdı.
Arsenal'dan büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta forma giyerken, tek golünü Newcastle United'a attı.
AA