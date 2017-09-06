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Sancaktepe’de futbol aşkı

Ne amatör futbol kulübü ne de futbol okulları var. Sadece futbol oynamak isteyen çocuklarının futbol eğitimi almalarını ve yetişmelerini isteyen velilerin bir araya gelmesi ile başlayan çalışmalar yeni dostlukları yeni arkadaşları da beraberinde getirmiş. Bir birlerini tanımayan bu insanları, futbol sevgisi bir araya getirmiş. Sporun gerçekten dostluk ve sevgi olduğunu savunan bir avuç insanın verdiği mücadele görenleri kıskandırıyor.

Sancaktepe’de futbol aşkı

Ne amatör futbol kulübü ne de futbol okulları var. Sadece futbol oynamak isteyen çocuklarının futbol eğitimi almalarını ve yetişmelerini isteyen velilerin bir araya gelmesi ile başlayan çalışmalar yeni dostlukları yeni arkadaşları da beraberinde getirmiş. Bir birlerini tanımayan bu insanları, futbol sevgisi bir araya getirmiş. Sporun gerçekten dostluk ve sevgi olduğunu savunan bir avuç insanın verdiği mücadele görenleri kıskandırıyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:34
19 Okunma
Sancaktepe’de futbol aşkı

TEVFİK ERK

Sancaktepe’de bir okulun bahçesinde bulunan halı sahada antrenmanlarını gerçekleştiren öğrenciler geleceğe umutla bakıyor. Futbol okullarına kızan veliler verilen eğitimin yetersiz olduğunu düşünerek başlattıkları çalışmada bir araya gelip bir takım oluşturmuşlar ve takımlarını çalıştıracak bir antrenör ile anlaşıp, okuldan da halı sahayı kiraladıktan sonra çalışmalara başlamışlar.

İşte amatör işte futbol sevgisi dedirten olay İsmail Hakkı İlhan, Fatih Görgülü, Ayhan Atılgan, Sami Alçın, Mustafa Durmuşoğlu, Abdullah Taşdemir, Tarık Topçuoğlu, Aykan Özdemir , DevrimAtaç, Kadir Aygün ve Muhammet Yılmaz adlı velilerin 9,10, 11 yaş grubundaki çocuklarının bir araya gelmesiyle başlayan çalışmalar ilerledikçe yüzler gülmeye başlamış. Hiçbir iddiası olmayan ama hedefleri olan kendi mesleklerinde başarılı olan veliler “ Çocuklarımızın iyi bir futbol eğitimi almalarını istemiştik baktık olmuyor bu eğitimi almalarını sağlamak için bu yola çıktık. Şimdi çok güzel dostluklarımız oluştu. İmece usulü giderlerimizi karşılıyoruz. Antrenörümüzün de amacımızı görmesi ve bize destek vermesi ile başlayan hikayemizin bir de hedefi var çocuklarımızın bir futbol takımının altyapısına girmelerini hedefliyoruz. Bunu da başarmaya başladık. Ama Eğitimlerimizi bırakmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Yaklaşık bir senedir çalışmalarımız sürüyor. “ diye konuştular.

Futbol takımı olarak özel maçlar yapan takın birde adı var Alkanlar spor diye kendilerine isim takmışlar oda formalarını yapan elektrik firmasının ismi. Hiçbir kimseden bir beklentileri olmadan eğitimlerine devam eden futbol öğrencilerinin velileri “ Çocuklarımız spor kültürü içinde büyüsün sosyal bir birey olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Çok memnunuz farkında olmadan bir aile gibi olduk. İnsanlar işinden çıkıp çocuklarını alıp antrenmana geliyorlar. Evde olmuş olsaydık bu çocuklar internetin başında olacaklardı. Ama burada arkadaşları ile bir araya geliyorlar konuşuyorlar, oynuyorlar dostluk ediniyorlar” diye konuştular. Bir velide “ spora değer vermek gerekiyor, çocuklar sokakta kendi başlarına kalmaktansa burada arkadaşlık ve paylaşmasını öğreniyorlar “ diye sporun önemine dikkat çekti.

Futbol sahasının yetersiz olduğunu belirten veliler, çocukların daha iyi çalışmalarını sürdürebilecekleri bir saha arıyorlar.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2017 10:49
Anahtar Kelimeler:
Futbol AşkıSancaktepeAmatör
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