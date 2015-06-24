Samuel Eto'o Antalya'ya geldi

ANTALYA - Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve kulüp yöneticileri ile birlikte özel uçakla Antalya'ya gelen Eto'o, havalimanından güçlükle ayrılarak, kalacağı otele gitti. Kendisini bekleyen taraftarların izdihama sebep olmasından dolayı iki kez VIP kapısından dönen Kamerunlu futbolcu, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kendisini bekleyen araca bindi.

Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Eto'o'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, Kamerunlu futbolcunun boynundaki Antalyaspor atkısı dikkati çekti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, prensip anlaşmasına vardıkları ve Antalya'ya getirdikleri Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun yarın sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.

Eto'o'yla birlikte Antalya'ya gelen Gencer, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor taraftarının 1980'li yıllardaki ruhunu tekrar ortaya çıkarmak için proje transferlere imza atmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Eto'o transferinin kolay olmadığını anlatan Gencer, Şöyle konuştu:

"Eski kulübüyle olan sözleşmeleri, imaj sözleşmeleri derken görüşmeler uzadı. Biz transfer görüşmelerinde bulunduğumuz sırada bazı haberler yayınlanmış. Antalya'daki iş adamlarının uçaklarının bakımda olması nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan özel uçak için destek istedik. Uçağın kiralanmasında yardımcı oldu. Antalya üzerinden (devletin uçağı tahsis edildi) karalama yapıldı."

Kamerunlu futbolcunun Antalya'da daha önce tatil yaptığını ifade eden Gencer, yıldız futbolcunun bu nedenle Antalyaspor ismini duyunca hemen "evet" dediğini vurguladı. Gencer, Eto'o'nun yarın sabah sağlık kontrolünden geçeceğini ve birkaç gün içinde de imza töreni düzenleyeceklerini dile getirdi.

Rais M'Bolhi ile anlaşmaya varıldı

Gültekin Gencer, Cezayir Milli Takımı'nın kalecisi Rais M'Bolhi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gencer, M'Bolhi ve sürpriz bir Rumen futbolcunun daha kente geleceğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Ronaldinho transferiyle ilgili gelişme var mı?" şeklindeki sorusuna ise Gencer, "Kardeşi İstanbul'a geldi. Ses kaydı gönderdiler. Ronaldinho'nun Antalya için cumartesi günü İstanbul'a geleceğini söylediler" cevabını verdi.