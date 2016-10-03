Samsunspor galibiyet hasretine son verdi

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 yenen Samsunspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

6. haftada sahasında Denizlispor ile karşılaşan Samsunspor, maçı 1-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yaptığı açıklamada, Denizlispor galibiyetinin oyuncuların üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi.

Ligin ilk 5 haftasında iyi mücadele ettiklerini ancak bir türlü 3 puan alamadıklarını kaydeden Zeren, Denizlispor galibiyetiyle Samsunspor'un yükselişe geçeceğine inandığını aktardı.