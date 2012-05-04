Samsunspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 2

Samsunspor Antrenörü Kasım Çıkla, genç oyuncularının Spor Toto Kupası'nda büyük aşama kaydettiklerini söyledi.

Çıkla, Spor Toto Kupası (A) Grubu'nda sahalarında Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta iyi pozisyonlar yakaladıklarını belirtti.

Spor Toto Kupası'nda genç oyuncuların gelişim açısından büyük aşama kaydettiklerini vurgulayan Kasım Çıkla, ''İki maç daha oynayacağız. Oyuncularımız bu deneyimlerinin üzerine biraz daha koyacak. Bu turnuva, genç oyuncularımız açısından çok faydalı oluyor'' dedi.

-Kardemir Karabükspor cephesi-

Kardemir Karabükspor Antrenörü Ercan Kılıç ise turnuvada hiçbir oyuncularının sakatlık yaşamamasını arzu ettiklerini ifade etti.

Amaçlarının genç oyuncuları gelecek yıllar için hazırlayabilmek olduğunu vurgulayan Kılıç, ''İyi bir maç oldu. Öyle ya da böyle, futbolda kazanmak her zaman iyidir. Kazandığımız için çok mutluyuz'' diye konuştu.