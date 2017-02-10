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Şampiyonluktan kümede kalma mücadelesine

Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Mario Gomez'in bu sezon formasını giydiği Alman ekibi Wolfsburg, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.

Şampiyonluktan kümede kalma mücadelesine

Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Mario Gomez'in bu sezon formasını giydiği Alman ekibi Wolfsburg, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.

10 Şubat 2017 Cuma 11:50
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Şampiyonluktan kümede kalma mücadelesine

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla tarihe geçen Mario Gomez'in bu sezon formasını giydiği Wolfsburg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) zor günler geçiriyor.

Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan ve Bayern Münih'te kazandığı başarılarla kariyerinin zirvesine çıkan Gomez, İtalya ekibi Fiorentina'da yaşadığı düşüşten sonra geçen sezonun başında geldiği Beşiktaş'ta yeniden yıldızını parlattı.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında attığı gollerle önemli katkı sağlayan Alman futbolcu, siyah-beyazlı takımın kadrosunda tutmak istemesine rağmen bu sezon başında ülkesinin Wolfsburg ekibine transfer oldu.

Mario Gomez, şu ana kadar geçen sezonki performansından uzak bir görüntü sergilerken, takımı Wolsfburg ise Bundesliga'ya tutunma mücadelesi veriyor.

Küme düşme hattının 3 puan üstünde

Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg, 19. haftası geride kalan Bundesliga'da küme düşme hattının sadece 3 puan üstünde.

Devre arasında Galatasaray'dan Hamit Altıntop'u renklerine katan Darmstadt 98 ligde 9 puanla son, Ingolstadt da 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligin 15 ve 16. basamağında 16'şar puanla Werder Bremen ve Hamburg yer alırken, Wolfsburg ise 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMario Gomez
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