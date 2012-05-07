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Şampiyonluk Kadıköy'de çözülecek

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu 5. hafta maçları tamamlanırken, şampiyonu 12 Mayıstaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirleyecek.

Şampiyonluk Kadıköy'de çözülecek

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu 5. hafta maçları tamamlanırken, şampiyonu 12 Mayıstaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirleyecek.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:45
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Şampiyonluk Kadıköy'de çözülecek

Galatasaray: 2- Beşiktaş: 2
     Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakikada Melo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son dakikasında Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta topa kafasıyla müdahale eden Almeida topu kendi kalesine gönderince Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı.
     Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 
İkinci yarıda uzun bir süre her iki takımın da çabası gol için yeterli olmadı; ancak 86. dakikada Holosko siyah-beyazlıların beklediği golü kaydetti ve farkı da 1'e indirdi.
     Bu golden 1 dakika sonra sarı-kırmızılı ekipten Ujfalusi ceza sahasına atılan topu kendi ağalarına gönderince skor 2-2'ye geldi.
     Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Tayfur Havutçu
Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu maçın ardından yaptığı açıklamada, 
''Kazanmaya gelmiştik ama çok basit goller yedik. Golü erken bulsak, kazanabileceğimiz bir maçtı. Play-off'taki yönetimlerden memnun değilim'' şeklinde konuştu.

Ali Dürüst
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ise ''Bu oyun sezon başından beri kurulmuştu, biz de bunun figüranları olarak iyi hizmet ettik. Olay son maça taşındı, artık son maça çıkacağız'' dedi. 

Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3
     Kritik Trabzon deplasmanında maça etkili başlayan Fenerbahçe Emre'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta yaşanan gerginlikler tribüne de yansırken, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş taraftarı sakinleştirmek için epey çaba sarfetti.
     Mücadelenin 31. dakikasında Bienvenu attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
     Karşılaşmanın 45. dakikasında Burak Yılmaz skoru 2-1 yaptı. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.
      Zorlu mücadelenin 84. dakikasında konuk ekipten Cristian maçın smonucunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 46'ya çıkartan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk umudunu da 12 Mayısta Galatasaray ile Kadıköy'de yapacağı dev derbiye taşıdı.
     Özellikle Zokora ile Emre arasında yaşananlar maçtan sonra konuşulan önemli konuların başında geldi. Trabzonsporlu futbolcu Zokora'nın kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia ettiği Emre'nin elini sıkmaması, Zokora'nın da maç içinde Emre ile girdiği ikili pozisyonlardaki sertliği maçın ardından en çok tartışılan konular oldu.

Şenol Güneş
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe, bu koşullarda gergin ortamı soğukkanlı bir şekilde iyi kullandı'' dedi.
Saha içerisinde gerginliğin devre arasında devam ettiğini ifade eden Güneş, ''Kimin ne yaptığı ne ettiği belli değildi. Tercümanı, oyuncu, antrenör herkes karıştı. Ben hepsini görmedim, siz daha iyi görmüşsünüzdür. Herkesin birbirine saldırdığı, itiştiği ortam gördük'' şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ''Oyun yoktu sahada, oynamaya çalıştık. Bu ortamda kazanmayı başaran futbolcularımı kutluyorum. 6 günün ilk iki günü tamamen oyuncuları dinlendirmeye çalışıp, son 3 günü de Galatasaray maçına yoğunlaşmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Taraftarlar her 2 dakikada bir anneme küfür ettiler. Kimsenin annesi küfrü hak etmiyor. Kim şampiyon olursa olsun, Türkiye'de artık bazı şeylerin gözden geçirilmesi lazım. Büyük seyircimiz önünde Galatasaray'ı yenip kupayı kaldırmak istiyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
Şampiyon
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