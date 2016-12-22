Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı teknik adam

Jan Olde Riekerink

, lider Medipol Başakşehir ile aralarında 7 puanlık fark olduğunu belirterek, "Aynı zamanda önümüzde uzun bir yol var. Kesinlikle takımıma güveniyorum. Bu farkın kapanacağını düşünüyorum. Çünkü Medipol Başakşehir'in de zorlu maçları var." dedi.

Geride kalan 12 haftada 23 puan topladıklarını hatırlatan Riekerink, "Son 7 sezona bakıldığında sadece 2 sene önce Hamza Hamzaoğlu ile 25 puan toplanılmış. Ondan sonra biz geliyoruz. O yüzden bence o kadar kötü bir durum yok. Evimizde oynadığımız Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanmalıydık. Hak ettiğimiz maçlardı. Ancak o kadar kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Zaten son 7 sezondaki istatistikler de bunu gösteriyor." diye konuştu.

Bursaspor karşısında geçen hafta aldıkları galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerine inanıp inanmadığına yönelik bir soru üzerine Riekerink, "Her hafta yüzde 100 performans gösterme şansınız olmuyor. Bursaspor maçını kesinlikle kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Çıktık en iyi şekilde performans gösterdik. Takımdaki havadan memnunum. Bütün oyunculara güvenim sonsuz. Önümüzdeki Kasımpaşa maçı için de çok ümitliyim. Kasımpaşa virajını da en iyi şekilde geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fazladan katkı verecek oyuncu varsa transfer olabilir"

Hollandalı teknik adam, devre arasında transfer isteyip istemeyeceğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Elimde bulundurduğum kadroya ve futbolcuların kalitelerine güvenim sonsuz. Bildiğiniz gibi transfer dönemi yaklaşıyor. Bu haftalar da oturup bu konuların konuşulduğu ve değerlendirdiği haftalar. Galatasaray üst düzey bir kulüp. O yüzden eğer bir imkan varsa, fazladan katkı yapabilecek bir oyuncu varsa olabilir. Ancak belirttiğim gibi şu anda elimden bulundurduğum kadrodan gayet memnunum."

"Papağan gibi aynı soruları sormayın"

Jan Olde Riekerink, futbolcuların davranışları ve takımdaki disiplinle ilgili bir soruya tepki gösterdi.

Hollandalı teknik adam, bir basın mensubunun, takımda disiplin sorunuyla ilgili yorumla karışık sorduğu soruya, "Papağan gibi hep aynı soruları sormayalım lütfen." karşılığını verdi.

AA