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Şampiyonluk: Alın teri

Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak ülke gündemine gelen Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, futbolu "yaşam tarzı", şampiyonluğu "alın teri", amputeyi "aile" sözcükleriyle tanımladı.

Şampiyonluk: Alın teri

Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak ülke gündemine gelen Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, futbolu "yaşam tarzı", şampiyonluğu "alın teri", amputeyi "aile" sözcükleriyle tanımladı.

10 Ekim 2017 Salı 16:23
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Şampiyonluk: Alın teri

İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu(EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ampute milli oyuncular, futbol, şampiyonluk ve amputenin hayatlarındaki yerini birer cümleyle AA muhabirine anlattı.

Kelimeler ve ampute futbolcularda yaptığı çağrışımlar şöyle:

Alican Kuruyamaç

Futbol: Yaşam tarzı

Şampiyonluk: Harika bir duygu

Ampute: Umut, ümit etmek

Osman Çakmak

Futbol: Yaşam tarzı

Şampiyonluk: Türk halkına armağan olsun

Ampute: Tüm engelli camiasının birleştiği ve hayata tutunduğu daldır

Fatih Şentürk

Futbol: Hayat

Şampiyonluk: Bedel

Ampute: Yaşam biçimi

Rahmi Özcan

Futbol: Olmazsa olmazım

Şampiyonluk: Alın teri

Ampute: Ayağım

Feyyaz Gözaçık

Futbol: Paylaşım

Şampiyonluk: Ampute Futbol Milli Takımı

Mehmet Yunsur

Futbol: Başarı

Şampiyonluk: Mutluluk

Ampute: Aile

Serkan Dereli

Futbol: Başarı

Şampiyonluk: Mutluluk

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa şampiyonluğuAmpute Milli Futbol Takımı
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