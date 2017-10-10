İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu(EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ampute milli oyuncular, futbol, şampiyonluk ve amputenin hayatlarındaki yerini birer cümleyle AA muhabirine anlattı.
Kelimeler ve ampute futbolcularda yaptığı çağrışımlar şöyle:
Alican Kuruyamaç
Futbol: Yaşam tarzı
Şampiyonluk: Harika bir duygu
Ampute: Umut, ümit etmek
Osman Çakmak
Futbol: Yaşam tarzı
Şampiyonluk: Türk halkına armağan olsun
Ampute: Tüm engelli camiasının birleştiği ve hayata tutunduğu daldır
Fatih Şentürk
Futbol: Hayat
Şampiyonluk: Bedel
Ampute: Yaşam biçimi
Rahmi Özcan
Futbol: Olmazsa olmazım
Şampiyonluk: Alın teri
Ampute: Ayağım
Feyyaz Gözaçık
Futbol: Paylaşım
Şampiyonluk: Ampute Futbol Milli Takımı
Mehmet Yunsur
Futbol: Başarı
Şampiyonluk: Mutluluk
Ampute: Aile
Serkan Dereli
Futbol: Başarı
Şampiyonluk: Mutluluk
AA