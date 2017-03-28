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'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle CAS'a yaptıkları başvurunun reddedilmesine ilişkin, "Biz şampiyonluğumuza inanıyoruz." dedi.

'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle CAS'a yaptıkları başvurunun reddedilmesine ilişkin, "Biz şampiyonluğumuza inanıyoruz." dedi.

28 Mart 2017 Salı 11:54
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'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, CAS'ın verdiği kararın şikenin varlığına ilişkin olmadığını belirterek, bu konuda daha önceden UEFA'nın ve CAS'ın şikenin olduğu yönünde kararlarının bulunduğunu hatırlattı.

UEFA'nın yerel liglere müdahale edemeyeceği yönünde bir kararın verildiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Bu bir yetki-yetkisizlik kararıdır. Daha önce şike yapıldığını hem UEFA hem CAS duyurmuştu. Biz haklılığımıza ve şampiyonluğumuza inanıyoruz. Sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Gidilebilecek tüm mercilere gideceğiz." diye konuştu.

Gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlatan Önder Bülbüloğlu, "Biz hukuk çerçevesinde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar kararlılığımız devam edecek. Önümüzde İsviçre Federal Mahkemesi ve FIFA var. Gerek Avrupa gerekse de Türkiye'deki hukukçularımızla birlikte yapacağımız toplantının ardından harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÖnder BülbüloğluCASUEFA
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