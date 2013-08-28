Şampiyonlar liginde mucizeye yer yok

LONDRA



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Arsenal, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.



Bu sonuçla Arsenal üst üste 16. kez "Devler Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanırken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Erken gol bulmak için özellikle sağ kanattan Sow ile ataklar geliştiren Fenerbahçe, savunmayı kalabalık tutan Arsenal karşısında Kuyt ve Emenike'yi topla buluşturmakta zorlandı. 13. dakikada Meireles ile gole çok yaklaşan sarı-lacivertli ekip, kaleci Szczesny'i geçemedi. İlk yarının son bölümünde gol için baskısını artıran Fenerbahçe, Emenike'nin vuruşunda top direkten dönünce, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.



İlk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Arsenal ise derinlemesine paslarla Walcott ve Giroud'u pozisyona sokmaya çalıştı ancakFenerbahçe savunmasının yerinde müdahaleleri tehlikeleri önledi. 25. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Ramsey takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, kalan bölünde ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında, Caner'in pasıyla ceza alanında hareketlenen Sow'un vuruşunda savunmaya çarpan top Meireles'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Szczesny tehlikeyi önledi.



17. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Giroud'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



25. dakikada Podolski'nin ceza alanına çıkardığı pasta Fenerbahçe defansında Caner'in hatalı pasında topla buluşan Ramsey, boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



32. dakikada Ramsey'in pasıyla ceza alanına giren Giroud'un yerden vuruşunda, kaleci Volkan ayağıyla topu uzaklaştırdı.



35. dakikada kazanılan serbest atışı Alves kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



40. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı ancak direkleri geçemedi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Emenike'nin düzgün vuruşunda kaleci Szczesny'nin çeldiği top yan direkten döndü.



45. dakikada Monreal'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında Giroud dokundu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Müsabakanın ilk yarısını Arsenal 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarı



İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde rakibine göre topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, savunmayı aşmakta ve pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Zaman zaman uzaktan şutlarla kaleyi yoklayan sarı-lacivertli ekip, Sow ile gole yaklaştı ancak top az farkla auta gitti. Hızlı çıkan Arsenal karşısında zor anlar yaşayan Fenerbahçe, Ramsey'in ikinci golüyle motivasyonunu kaybetti. İkinci golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Londra ekibi, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.



61. dakikada Fenerbahçe Sow ile kaleyi yokladı. Bu futbolcunun uzak mesafeden şutunda, top az farkla auta çıktı.



64. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cazorla'nın sert şutunda, kaleci Volkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



68. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Walcott'un doğrudan kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.



72. dakikada sol taraftan gelişen Arsenal atağında Gibbs, bekletmeden topu ceza alanı yayına doğru çıkardı. Müsait pozisyondaki Ramsey'in vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşma 2-0 Arsenal'ın üstünlüğüyle sona erdi.



Bu 4. yenilgi



İstanbul'da oynanan ilk maçta 3-0 mağlup olan ve Emirates Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşmasında da Arsenal'e 2-0'lık skorla boyun eğen sarı-lacivertli ekip, Londra temsilcisi karşısında 4. yenilgisini aldı.



Arsenal ile 1979-1980 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda, bu sezon da Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Fenerbahçe, güçlü rakibiyle 2 kez berabere kalırken, 4 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, bugünkü maçla deplasmanda yaptığı 96 karşılaşmada, 56'ncı mağlubiyetini aldı.



Şampiyonlar Ligi müdavimi Arsenal



Fenerbahçe'yi play-off turunda eleyen Arsenal, üst üste 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.



Daha önce 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında karşılaştığı bütün rakiplerini iki maçta da yenen İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında da geleneği sürdürdü.



Fenerbahçe yine play-off'a takıldı



Fenerbahçe, Arsenal'e elenerek, 3. kez Avrupa kupalarında play-off turunda elendi.



Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 yenilen Fenerbahçe, sahasındaki mücadelede de 1-1'lik beraberlik alınca, o sezon Avrupa mücadelesi erken bitti.



Fenerbahçe'ye 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kapısını Rusya'nın Spartak Moskova takımı kapadı. "Sarı kanaryalar", Rus ekibiyle deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında 1-1 berabere kalarak, "Devler Ligi"ne veda etti.



İlk yılında Yanal'ın Şampiyonlar Ligi macerası kısa sürdü



Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndü.



Gençlerbirliği'nin başında 8, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında 4'er olmak üzere toplam 16 Avrupa kupası mücadelesine çıkan Yanal, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de yenilgi yaşadı.



Yanal'ın başında bulunduğu Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımı karşısında deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönüp, iç sahada 3-1 kazanarak, play-off turuna yükseldi.



Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü, play-off turundaki rakibi Arsenal karşısında iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Ramsey yine boş geçmedi



Fenerbahçe'nin, Arsenal'e 2008-2009 sezonunda Kadıköy'de 5-2, bu sezon da 3-0 yenildiği maçta gol atan Aaron Ramsey, bu akşamki mücadelede de fileleri havalandırdı.



Galli futbolcu, maçın 25. ve 72. dakikasında takımına 2-0'lık galibiyeti getiren golleri kaydetti.



Giroud bu sezon ilk kez gol atamadı



Sezona formda başlayan ve forma giydiği 3 resmi maçta da gol atma başarısını gösteren Giroud, Fenerbahçe karşısında bu sezon ilk kez gol kaydedemeden bir maçı tamamladı.



26 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon forma giydiği Aston Villa, Fulham ve Fenerbahçe maçlarının dördünde de gol attı. Menajer Arsene Wenger'in tüm maçlarda ilk 11'de sahaya sürdüğü Giroud, ilk maçta da sarı-lacivertli ekibe karşı takımının son golünü kaydetmişti.



İlk maçtaki sonuç bizi zorladı



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arsenal karşısında zaman zaman iyi şeyler yaptıklarını ancak ilk maçta aldıkları sonucun kendilerini zorladığını söyledi.



Yanal, 2-0 yenildikleri Arsenal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu maçı birkaç hafta sonra oynasaydık çok daha farklı bir Fenerbahçe olacağını bugün hissettiğimi düşünüyorum. Zaman zaman oyunda iyi şeyler yaptık. İlk maçta aldığımız sonuç oldukça bizi zorladı. Bugün zaman zaman oynadığımız oyunun daha uzun süreli oynanması gerektiğinin altını çiziyorum. Fenerbahçe tabii ki bu değil" diye konuştu.



İkinci yarıda oyuna hakimdik



Arsenal menajeri Arsene Wenger de Fenerbahçe karşısında genel olarak ikinci yarıda oyuna hakim olduklarını ifade ederek, "Belki çok heyecanlı değildi ancak yapmamız gerekeni yaptık ve toplamda 5 gol attık. Şu anda gruplara kalmış durumdayız" dedi.





AA