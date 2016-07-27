Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma

Müsabakaların beşi beraberlikle sonuçlanırken, deplasmanda tek galibiyet Salzburg'dan geldi.
Maçlarda şu sonuçlar alındı:
BATE Borisov (Belarus) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2
Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1
Partizani (Arnavutluk) - Salzburg (Avusturya): 0-1
Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Karabağ (Azerbaycan): 0-0
Rostov (Rusya) - Anderlecht (Belçika): 2-2
Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarında kalan 6 karşılaşma yarın oynanacak.
AA