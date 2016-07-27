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Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarından 9'u oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarından 9'u oynandı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:10
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Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarından 9'u oynandı.

Müsabakaların beşi beraberlikle sonuçlanırken, deplasmanda tek galibiyet Salzburg'dan geldi.

Maçlarda şu sonuçlar alındı:

BATE Borisov (Belarus) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1

Partizani (Arnavutluk) - Salzburg (Avusturya): 0-1

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Karabağ (Azerbaycan): 0-0

Rostov (Rusya) - Anderlecht (Belçika): 2-2

Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarında kalan 6 karşılaşma yarın oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 09:11
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiUEFAŞampiyonlar LigiMaçSporFutbol
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