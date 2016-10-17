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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

17 Ekim 2016 Pazartesi 10:36
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

 Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Napoli takımına konuk olacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın yapılacak E Grubu maçını yönetecek. Leverkusen kentindeki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı maç da aynı saatte oynanacak.

Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

E Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

F Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya)

G Grubu:

Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

H Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

19 Ekim Çarşamba

A Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre)

B Grubu:

Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

C Grubu:

Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

D Grubu:

Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya) - PSV (Hollanda)  

AA

Son Güncelleme: 17.10.2016 10:37
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiBeşiktaşFIFA
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