Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, "Artık Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım. Bunu gerçekleştirmek için de o organizasyonda çok sık yer almak gerekiyor." dedi.

Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 15. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş'ta kulüp yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, bu sezon yaşanan şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Avrupa'da da hedefleri olduğunu belirten Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama artık Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım. Bunu gerçekleştirmek için de o organizasyonda çok sık yer almak gerekiyor. Çünkü çok üst düzey takımlar var. Beşiktaş'ın daha ileri gitmesi için üst üste şampiyonluklar yaşaması gerekiyor. Şimdi yeni hedefimiz üçüncü şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak, ilerisi için çeyrek final ve Avrupa'dan bir kupa getirmek."

"Tecrübelenen bir takım haline geldik"

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynanan maçların ardından fiziksel ve mental açıdan hırpalandıklarını söyleyen siyah-beyazlı yönetici, şunları kaydetti:

"Avrupa maçlarından sonra ligin kritik haftalarında 5 puan kaybettik, kırılma noktalarından biriydi ama sonrasında toparlandık. Beşiktaş, tecrübelenen bir takım haline geldi. Önceden sonunu getirmekte güçlük yaşardık ama artık getirebiliyoruz. Takım içindeki Türk oyuncularımızın tecrübeli hale gelmesi de bu konuda çok önemli."

Üst üste kazanılan iki şampiyonluğun Beşiktaş camiasının öz güvenini yeniden yükselttiğinin altını çizen Metin Albayrak, "Beşiktaş tarihine bakınca, emekleri alınmış, haksızlığa uğramış bir camia. Çok fazla negatif örnekler yaşadık, şampiyonluk bu açıdan da önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahaya yansıyan Beşiktaş'ın arkadaşlık yüzüydü"

Beşiktaş'ın başarısının temelleri arasında oyuncular arasındaki güçlü arkadaşlık bağları olduğunu vurgulayan Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takım tamamen aile havasında, iyi bir arkadaşlık ortamı var ve bu sahaya yansıyor. İyi top oynamanın keyfini alıyor futbolcularımız. Bu yapı bizi bir yerlere getiriyor. Atiba, Marcelo, Fabricio gibi karakterli oyuncularımız var. Caner ve Gökhan Gönül de abilik yaptı. Etkileri çok büyüktü. Sahaya yansıyan Beşiktaş'ın arkadaşlık yüzüydü. Ben bu dönemi Metin, Ali, Feyyaz'ın dönemine benzetiyorum. Onlar da saha dışında aile gibiydi. Sürekli birlikte vakit geçirirlerdi."

Kaptan Oğuzhan Özyakup'un takımdaki "kolej havasının" mimarlarından olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı yönetici, "Takımın bu havasında Oğuzhan'ın çok önemli etkisi vardı. Liderin arkadaşlarına eşit mesafede davranması, kriz çözen yapısı olması lazım. Oğuzhan da bunu başardı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da sürekli arkadaşlarıyla beraberdi." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon kadroyu korumak istiyoruz"

Metin Albayrak, gelecek sezon için ilk hedeflerinin şampiyon kadroyu korumak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda istikrar çok önemli. O yüzden şampiyon kadroyu korumak istiyoruz. Geçen sezon da satmak istemiyorduk ama elde olmayan sebeplerle Gomez ve Sosa son anda gitti. Bu seneki öncelikli amacımız istikrarı devam ettirmek, iskeleti korumak önemli."