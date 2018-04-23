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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde, yarın Liverpool-Roma, 25 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih-Real Madrid maçları yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde, yarın Liverpool-Roma, 25 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih-Real Madrid maçları yapılacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçları, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

İngiltere temsilcisi Liverpool, yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.

Almanya ekibi Bayern Münih ise 25 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada, Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid'i TSİ 21.45'te konuk edecek.

Ligde rövanş karşılaşmalarının 1-2 Mayıs'ta oynanmasının ardından finalistler belli olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiÖnce Vatan Gazetesi
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