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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

Real Madrid, 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında, yarın Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 5-2 kaybeden Roma, 2 Mayıs Çarşamba günü seyircisi önünde Liverpool'a karşı tur atlamaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

Real Madrid, 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında, yarın Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 5-2 kaybeden Roma, 2 Mayıs Çarşamba günü seyircisi önünde Liverpool'a karşı tur atlamaya çalışacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:20
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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiUEFAL Rövanş Maçları
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