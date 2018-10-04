Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95614
ALTIN
237.679
DOLAR
6.1601
STERLİN
7.9780
EURO
7.0826
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasına elde ettikleri galibiyetlerle İtalyan takımları damga vururken, İngiliz takımları ise aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle öne çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasına elde ettikleri galibiyetlerle İtalyan takımları damga vururken, İngiliz takımları ise aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle öne çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:02
0 Okunma
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden İtalyan takımları Napoli, Inter, Roma ve Juventus, gruplarında bu hafta oynadıkları tüm maçları kazandı.

C Grubu'nda yer alan Napoli, son Şampiyonlar Ligi finalisti İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0'la geçerek önemli bir sürprize imza attı.

B Grubu'nda Inter, konuk olduğu PSV Eindhoven'i 2-1, G Grubu'nda Roma, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0, H Grubu'nda ise Juventus İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0 mağlup etti. İtalyan takımları, son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Sadece Manchester City kazanabildi

İngiliz takımları ise bu hafta aldıkları sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Haftayı mağlubiyetle kapatan Liverpool'un yanı sıra Tottenham da konuk ettiği Barcelona'ya 4-2'lik skorla yenildi.

Bu sezon ligde de beklentileri karşılayamayan Manchester United Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Valencia ile golsüz berabere kaldı.

Son şampiyon Manchester City ise zorlandığı karşılaşmada son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 yendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiManchester City
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor, Yatabare ile daha güçlü
Atiker Konyaspor, Yatabare ile daha güçlü
Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret
Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret
Türk okçuluğunun altın yılı
Türk okçuluğunun altın yılı
Potada maçlar 14 salonda oynanacak
Potada maçlar 14 salonda oynanacak
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
Trabzonspor'dan Muharrem Usta için hukuki girişim
Trabzonspor'dan Muharrem Usta için hukuki girişim
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma
Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ