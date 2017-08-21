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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak takımlar belli oluyor

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 23 Ağustos'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak takımlar belli oluyor

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 23 Ağustos'ta oynanacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:52
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak takımlar belli oluyor

ANKARA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği play-off turunun rövanş müsabakaları, yarın ve 23 Ağustos'ta oynanacak.

Medipol Başakşehir, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, yarın TSİ 21.45'te İspanyol kulübü Sevilla'ya konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:

18.30 Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Nice (Fransa) - Napoli (İtalya) (0-2)

21.45 Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir (2-1) 

23 Ağustos:

21.45 Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)

21.45 Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1)

21.45 FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-0)

21.45 Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre) (1-0)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiTakım
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