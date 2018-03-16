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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.

16 Mart 2018 Cuma 15:33
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçreŞampiyonlar LigiUEFA
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