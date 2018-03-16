Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)
AA