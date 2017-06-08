Şampiyonlar Ligi Başakşehir için zor

Şimdi yeni sezon için transfer çalışmaları yapan Başakşehir esas olarak Şampiyonlar Ligi için oynayacağı 3. tur ön eleme maçında karşısına çıkacak muhtemel rakiplerine bakıyor. Başakşehir’in oldukça güçlü takımlarla eşleşmesi muhtemel. Şayet Başakşehir ön elemeyi geçerse ardından play-off turuna çıkacak.

Başakşehir’in rakibinin Ajax, Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, CSK Moskova ya da Club Brugge’den biri olması muhtemel. Bu takımlara bakılınca Başakşehir’i oldukça zorlu maçların beklediği anlaşılıyor.

Başakşehir için görece kolay ekiplerden biri de Club Brugge. Belçika temsilcisi hem ligi hem de şampiyonluk grubunu Anderlecht’in ardından ikinci sırada bitirdi ve Belçika Süper Kupa’sını müzesine götürdü. Ne var ki Club Brugge geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde grubunda bütün maçları kaybederek oldukça büyük bir şok yaşadı. Avrupa tecrübesine karşın Club Brugge Başakşehir için oldukça iyi bir eşleşme olabilir.

Başakşehir’in rakibi 14 Temmuz’da belli olacak ve maçlar 25- 26 Temmuz ile 1-2 Ağustos’ta oynanacak. Geçen sezon bahis severlere oldukça iyi kazançlar sağlayan Başakşehir’in lig ve Avrupa maçlarını takip edip, kazanç elde etmek için en iyi adres ise hiç kuşkusuz Bets10 bahis . Sadece Başakşehir değil diğer tüm maçlar için de doğru adres aynı.

Hollanda temsilcisi Ajax ligi Feyenoord’un ardından ikinci sırada bitirdi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Machester United’a kupayı finalde kaptırdı. Yani oldukça güçlü bir ekip, zaten Şampiyonlar Ligi play-off maçında Rostov’a yenilmesi herkesi şaşırtmıştı. Ajax’ın özellikle Avrupa maçlarında en öne çıkan özelliği evinde rahat galibiyetler almasına karşın oldukça büyük bir deplasman korkusunun olması. Zaten Avrupa Ligi finaline de son anda Lyon’a yenilerek çıkamıyordu. Yine de yılların deneyimi ve güçlü kadrosu ile oldukça zorlu bir rakip.

Viktoria Plzen görece olarak diğer rakiplere nazaran daha kolay bir eşleşme olur. Ligi ikinci bitiren Çek ekibi geçen yıl Şampiyolar Ligi play-off maçında Bulgar temsilcisi Ludogorets’e yenilmiş. Avrupa Ligi’nde ise grup üçüncüsü olmuştu. Oldukça köklü bir takım olan Viktoria Plzen Avrupa’da istediğini bir türlü elde edemese de ilk eleme maçlarında zorlu bir rakip olduğu herkesin malumu.

Ukrayna Premier Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Dinomo Kiev Türkiye’de oldukça bilinen bir ekip. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile aynı gruba düşmesi ve aldığı farklı galibiyet Ukrayna ekibinin gücünün bir göstergesi gibi. Dinomo Kiev eşleşmesi de Başakşehir için oldukça zorlu olur.

Geçen sene Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan CSK Moskova grubunda hiç galibiyet alamayarak son sırada turnuvaya veda etmişti. Ligde ikinci olan, Rusya Süper Kupa finalinde Zenit’e mağlup olan CSK Moskova yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Başakşehir ile benzerlikleri oldukça fazla olsa da CSK Moskova’nın Avrupa deneyimi oldukça yüksek.