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Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı

Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Maliye Piyango'yu 3-2 yenen Halkbank kazandı.

Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı

Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Maliye Piyango'yu 3-2 yenen Halkbank kazandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:54
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Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı

ANKARA 

Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Ligde son üç sezonun şampiyonu Halkbank, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Maliye Piyango, teknik molasını 12-9 üstün tamamladığı ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Hücumda Wendt ve Bruno ile etkili olan Maliye Piyango, ikinci seti de 25-22 önde bitirdi: 0-2

Burutay Subaşı'nın liderliğinde oyunda ağırlığını hissettirmeye başladığı üçüncü seti 25-23 kazanan Halkbank, 4. seti de 25-21 aldı ve maçı tie-break setine taşıdı.

Halkbank, bir başka geri dönüşe de tie-break setinde imza attı. Saha değişimine 8-3 geride girdiği final setini 15-11 alan Halkbank, sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Halkbank, böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü.

Efeler Ligi ve Kupa Voley'in ardından Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda da mutlu sona ulaşan Halkbank, "üçleme" yaptı.

Halkbank'a kupayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi.

Maçın en değerli oyuncusu Halkbank'ın kaptanı Burutay Subaşı seçildi. Burutay'a ödülünü TVF Başkanı Üstündağ takdim etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Halkbank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Halkbank'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2017-2018 sezonu Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango arasında Ankara'da oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2018-2019 Voleybol Sezonu'nun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
VoleybolErkekler Şampiyonlar KupasıHalkbank
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