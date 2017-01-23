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Şampiyonalara karda hazırlanıyorlar

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceye giren Bitlisli atletler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu şehir stadında antrenman yapıyor.

Şampiyonalara karda hazırlanıyorlar

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceye giren Bitlisli atletler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu şehir stadında antrenman yapıyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:47
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Şampiyonalara karda hazırlanıyorlar

BİTLİS - Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceye giren Bitlisli milli atletler, karla kaplı şehir stadında antrenman yapıyor.

Portekiz'de 5 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılacak sporcuların, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu sahada ve çevresindeki kısmen temizlenmiş pistte antrenman yapması dikkati çekiyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi ve Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar yaklaşık 40 milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Milli atletlerin karla kaplı olan şehir stadında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Portekiz'de düzenlenecek şampiyonda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız, bu yarışmaya sıkı şekilde hazırlanıyor. Bugüne kadar Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonu yetiştirdik. En büyük hayalim bir veya iki sporcumuzu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na göndermek. Bu olimpiyatta hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

"Karda koşan sporcular başarılı oluyor"

Fadıl Kara, sporcuların, stadın yanı sıra ana yollarda, mahalle aralarında ve dağ eteklerinde çetin kış koşullarına rağmen antrenman yaptığını dile getirdi.

Tüm sporcuların milli takıma girmeyi hedeflediğini vurgulayan Kara, "Kardaki koşu gençlerimize kondisyon olarak geri dönüyor. Karda koşmak zordur. Karda koşan sporcularımız daha güçlü ve başarılı oluyor. Yüksel kesimlerde de koşuyoruz. Şu anda 1640 rakımdayız. Yüksek rakımda çalıştığımız için başarılı oluyoruz ve milli takıma sporcu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Saffet Elkatmış: Güzel başarılara imza atıyoruz

Karla kaplı sahada antrenman yapan milli sporcu Saffet Elkatmış ise şampiyonalara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Yağmur çamur, kar kış demenden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kendi çabamızla stadın etrafını kardan temizleyerek çalışıyoruz. Bu şekilde güzel başarılara imza atıyoruz. İnşallah en iyisini yapacağıma inanıyorum." dedi.

Aynı zamanda Galatasaray Kulübü sporcusu olan ve 10 yıldır atletizm yapan Elkatmış, bu spora başlamadan önce kendisine bazı hedefler belirlediğini ifade etti.

Katıldığı turnuvalarda birçok başarıya imza attığını aktaran Elkatmış, şunları kaydetti:

"Katıldığım yarışmalarda birçok kez Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Bunları başarırken, daha iyi hedefler, yarış ve dereceler alabileceğime inandım. Bu yüzden Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını kendime hedef olarak belirledim. İlk önce Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Ardında Avrupa şampiyonu ve daha sonra Balkan üçüncülüğünü elde ettim. Bundan sonraki hedefim ise Avrupa ve Dünya Kros Şampiyonu olmak. Bu nedenle Portekiz'de yapılacak şampiyonada ülkemizi, ilimizi ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

Nurullah Açan: Sporcu zorluklara katlanmalıdır

Atlet Nurullah Açan ise zorlu kış şartlarında idman yaptıklarını söyledi.

Karda yaptıkları idmanların kendilerine fayda sağladığını anlatan Açan, "Ayaklarımız güçleniyor. Nefesimiz açılıyor. Yüksek rakımda koştuğumuz için diğer illerdeki yarışmalarda daha iyi koşuyoruz. Kışın koşmak zordur. Zorlukları başarmak bizim için güzel. Sporcu zorluklara katlanmalıdır." diye konuştu.

Atlet Fırat Özdemir de Bitlis'te 2 metre kar yağdığı için bazen antrenman yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Karda koşmak bizim için çok faydalı oluyor. Yarışmalara gittiğimizde ayaklarımız daha kuvvetleniyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonaKarHazırlıkDünyaAvrupaBalkan şampiyonaları
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