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Şampiyona İzmir'de coşkulu karşılama

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka İzmir'de taraftarların coşkusuyla karşılandı.

Şampiyona İzmir'de coşkulu karşılama

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka İzmir'de taraftarların coşkusuyla karşılandı.

20 Haziran 2015 Cumartesi 07:47
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Şampiyona İzmir'de coşkulu karşılama
İZMİR - Türkiye Basketbol Ligi'nde 28 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka basketbol takımı uçakla İzmir'e geldi. 

Türkiye Basketbol Ligi Spor Toto play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes'i 85-71 yenerek 2014-2015 sezonu şampiyonu olan Pınar Karşıyaka takımını Adnan Menderes Havalimanı'nda çok sayıda taraftar grubu karşıladı. Pınar Karşıyakalı basketbolcuları marşlar ve meşalelerle karşılayan taraftarlar, sporcuları omuzlarına aldı. 

Burada gazetecilere açıklama yapan Pınar Karşıyaka Kulüp Başkanı Ali Erten, çok mutlu olduklarını söyledi. İnanılmazı başardıklarını anlatan Erten ''Ama biz inanıyorduk buna. Bir yerde her şeyin para olmadığını gösterdik buradan. İnanarak ve yürekten mücadele ederek nelerin elde edilebileceğini de herkes gördü. Biz bileğimizin hakkıyla kazandık, şehrimize ve semtimize hayırlı uğurlu olsun diyorum'' dedi. 

Basketbolcularla aynı uçakla İzmir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nüket Hotar da vardı. Hotar, karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gittiğini ve çok büyük keyif aldığını ifade etti.

Pınar Karşıyaka takımı daha sonra taraftar grubuyla konvoy eşliğinde Karşıyaka'ya geçti. Takımı Alaybey Tersanesi önünde Belediye bando takımı Karşıyaka Marşı'yla karşıladı. Burada üstü açık otobüse binen oyuncular, Karşıyaka İskele önünde meşaleler ve havai fişekler altında bekleyen taraftarları selamladı.

Pınar Karşıyaka takımı ve teknik heyeti, daha sonra Karşıyaka Spor Salonu'na geçti. 

AA

Son Güncelleme: 20.06.2015 09:03
Anahtar Kelimeler:
İzmirPınar Karşıyakaönce VatanŞampiyon
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