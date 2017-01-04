Beşiktaş

'ın milli futbolcusu

Oğuzhan Özyakup

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Spor Toto Süper Lig

'de hedeflerinin sezon sonu yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Oğuzhan, sezonun ilk yarısının kendileri için zor ve yorucu geçtiğini belirtti.

Lider Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolculardan oluşan tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. İlk 4'teki takımlar. Şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Bu sene de öyle olacak. Üstümüzde olduğu için rakibimiz Medipol Başakşehir ama Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bu takımların arasında az puan farkı bulunuyor. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'tan başka takımda oynamam"

Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynama gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.

Adının Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığını hiç duymadığını aktaran Oğuzhan, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor." dedi.

Oğuzhan, sözleşme yenileme konusunda ise başkan Fikret Orman'la biraz konuştuğunu ancak şu an bunları düşünmediğini anlattı.

AA