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'Şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının kampında önemli açıklamalarda bulundu. Pereira, ligin çekişmeli geçeceğini, şampiyonluğu ise her şeyden çok istediğini söyledi.

'Şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının kampında önemli açıklamalarda bulundu. Pereira, ligin çekişmeli geçeceğini, şampiyonluğu ise her şeyden çok istediğini söyledi.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 11:02
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'Şampiyon olacağız'
DÜZCE

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde spor müdürleriyle sohbet toplantısı yaptı.

Baskıyla yaşamayı sevdiğini belirten Pereira, "Karakter olarak baskıya ihtiyacım var. Baskısız yaşayamam. En iyiyi vermek için baskıyı hissetmem lazım. Elimde en iyi oyuncular var. Hiç kimse benden daha fazla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyemez." dedi.

Yeni sezonda herkesin kişilikli bir Fenerbahçe seyredeceğini anlatan Portekizli çalıştırıcı, "Kişilikli bir Fenerbahçe istiyorum. Güçlü, karakterli bir takım oluşturmak için buradayım. Ruhumu, kalbimi vereceğim. Çok iyi bir takım olacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

'Para benim için önemli değil'

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye gelmek için Yunanistan'da maddi zarara uğrayıp uğramadığıyla ilgili soruya, "Para benim için önemli değil. Yunanistan'da para değil, kupalar bıraktım. Şampiyonluk ve Yunanistan Kupası kazandım. Para değil, kupalar önemlidir. Torunlarıma kazandığım paraları değil, başarılarımı anlatacağım. Burada da şampiyon olacağım" şeklinde yanıt verdi.

'Kafa kafaya bir lig yaşanacak'

Spor Toto Süper Lig'in bu yıl çekişmeli geçeceğini söyleyen Vitor Pereira, sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderdi.

Türklerin bugünü düşündüğünü dile getiren Pereira, "Oynamadan şampiyon olamayız, 'güçlü kadro kurduk' diye şampiyon olmadık.  Kaldı ki kafa kafaya geçecek, güçlü bir lig bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"Aziz Yıldırım'ı 3 kelimeyle tanımlar mısınız?" sorusuna Pereira, "Aziz Yıldırım, yarışmacı ve güçlü bir takım için her şeyi yapıyor. Biz de yarışmacı bir takım olacağız. Bu isteğe karşılık verecek tecrübeye sahibim ama zamana ihtiyacımız var. Elbette zaman kısa bahanesine sığınmıyoruz. Ruhumuzu, kalbimizi sahaya yansıtacağız" yanıtını verdi.

'Şampiyon olacağız'

Şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türk teknik adamlara sahip olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Vitor Pereira, şunları kaydetti: 

"Yeni bir ülke ve kulüpte, yeni bir takım oluşturuyorum. Bu onlar için bir avantaj olabilir. Bu durum benim için bir endişe değil. Şampiyon olmak istiyoruz. Büyücü değilim, geleceği göremem ama şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum."

'Derbiler savaş değil'

Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden haberi olduğunu ve bu tip derbileri hem Yunanistan'da hem de Portekiz'de yaşadığını anlatan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Galatasaray rekabetinden haberim var.  Nerede olursa olsun bunlar sadece futbol maçı, savaş değil. Burada ölüm kalım meselesi yok. Saha içinde iyi olan kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:26
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Şampiyon Olacağız
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