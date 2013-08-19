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''Şampiyon olacağımızı düşünüyorum''

Galatasaray Basketbol Takımı'yla 23 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan Cenk Akyol, aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak istediklerini söyledi.

''Şampiyon olacağımızı düşünüyorum''

Galatasaray Basketbol Takımı'yla 23 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan Cenk Akyol, aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak istediklerini söyledi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:34
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''Şampiyon olacağımızı düşünüyorum''
İSTANBUL

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'yla 23 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayanCenk Akyol ve Göksenin Köksal, aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak istediklerini söyledi.

Galatasaray Liv Hospital Basketbol Takımı oyuncuları Cenk Akyol ve Göksenin Köksal, Beko Basketbol Ligi'ndeki rekabet, yeni sezondaki hedefleri ve sezon hazırlıkları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmalarının üzerlerine daha fazla sorumluluk yüklediğini ifade eden Cenk Akyol, şöyle konuştu:

"Geçen sezonu şampiyon olarak tamamladık. Bu da üzerimize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ayrıca Avrupa Ligi'nde de oynayacağız. Bu sezon için kadromuzun büyük çoğunluğu tutuldu ve sadece 2-3 oyuncu alındı. Ndong'un yaşına rağmen geçen sezon oynadığı basketbolu herkes takdir etti ama onun eksikliğini Jawai ile dolduracağımızı düşünüyorum. Sinan Güler, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Zoran Erceg, iki sezon önce Beşiktaş'ta çok iyi işler yaptı. Hepsi, daha önceden bildiğimiz oyuncular. Bir adapte sorunu yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi bir sezon geçireceğimizi ve yine şampiyon olacağımızı düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:35
Anahtar Kelimeler:
GSCenk Akyol
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