Şampiyon kupasını Kadıköy'de alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2011-12 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonun belirleneceği yarınki Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in vereceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak ve şampiyonun belirleneceği maçı, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu üyelerinin stadyumda birlikte izleyeceği kaydedildi.
Açıklamada, maçın bitiminin ardından düzenlenecek törende, TFF Başkanı Demirören'in, 2011-2012 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olacak takımın kaptanına şampiyonluk kupasını takdim edeceği belirtildi.
AA