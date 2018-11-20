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Şampiyon güreşci Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama

Milli güreşçi Cengiz Arslan: "Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun"

Şampiyon güreşci Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama

Milli güreşçi Cengiz Arslan: "Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun"

20 Kasım 2018 Salı 09:35
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Şampiyon güreşci Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama

AYDIN

Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz Arslan, "Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun." dedi.

Romanya'daki şampiyonada birinci olduktan Aydın'a dönen Arslan davul zurna ile karşılandı.

Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti. Aydın Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştiğini, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğunu hatırlatan Cengiz Arslan, 23 Yaş Atlı Dünya Şampiyonası'ndan sonra hedefinin büyüklerde madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Cengiz Arslan, "Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde okuyorum. Bu sene son sınıf, öğretmen adayıyım. Sporcu arkadaşlarıma, emek veren herkese Rabbim bu mutlulukları nasip etsin inşallah. Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun." dedi.

Arslan'ın eski antrenörü Can Yıldız da Cengiz Arslan'ın başarısından dolayı çok sevinçli olduğunu belirterek, "Bir kişiyi kolundan tutup bu durumlara getirmek benim için büyük mutluluk. İnşallah o da arkasından gelecek olan gençleri devam ettirir." diye konuştu.

Cengiz Arslan'ın annesi Gülsüm ve babası Ferhan Arslan ise çok mutlu ve gururlu olduklarını söylediler.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cengiz ArslanGüreşŞampiyon
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