Şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'de 65. dakikada Dia 2. sarı kartla, Galatasaray'da da 80. dakikada Ujfalusi 2. sarı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmaya stadı dolduran taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalardan itibaren rakip alanda baskı kurdu. Maçta ilk korneri henüz 3. dakikada atan sarı-lacivertlilerin, 8. dakikada Muslera degaj yapmaya hazırlanırken topu kapan Semih Şentürk'ün ayağından filelere giden top, gol değeri kazanmadı. Rakip kalede gol ararken, 26. dakikada kalesinde önemli bir gol tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra yeniden baskı kurarak, 28, 35 ve 36. dakikalarda bulduğu pozisyonlarda gole yaklaşmasına karşın, ilk yarıda aradığı golü bulamadı.

Fenerbahçe karşısında alacağı beraberlikle bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, karşılaşmaya daha temkinli başladı. Rakibinin ilk dakikalardaki baskılı oyununa karşı savunmasında önemli pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, 20. dakikadan itibaren oyunda dengeyi kurarak, Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. 26. dakikada Elmander ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan Galatasaray'da, 27. dakikada sakatlanan Elmander'in yerine Baros oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda kalan dakikalarda da rakibinin ataklarında gol izni vermedi ve devreyi 0-0 berabere tamamladı.

3. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte topla buluşan Yobo kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta attı.

8. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında kaleci Muslera çıkarak topu aldı. Uruguaylı kaleci, degaj yapmak için topu elinden çıkarınca, topla kalecinin arasına giren Semih Şentürk, meşin yuvarlağı kaparak boş kaleye gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda golü geçerli saymadı.

26. dakikada Galatasaray, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada Melo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Elmander'in ceza alanına girer girmez müsait durumda yaptığı vuruşta, top üstten az farkla auta çıktı.

27. dakikada kaleci Volkan Demirel'in kalesinden ileri çıktığını gören Engin Baytar'ın orta sahaya yakın bir bölgeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sağdan Orhan Şam'ın ortasında, Dia'nın üzerinden atladığı topla penaltı noktası üzerinde müsait durumda buluşan Cristian, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince Melo topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Stoch'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top yandan auta çıktı.

34. dakikada sağdan Eboue'nin ortasında ceza alanı içinde Baros'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

35. dakikada sağdan iki kişiyi çalımlayarak ceza alanına giren Dia'nın yerden ortasında, ön direkte topuğuyla vurmak isteyen Semih Şentürk ıskalayınca savunma topu kornere gönderdi.

36. dakikada Stoch'un soldan kullandığı korner atışında, arka direkte Orhan Şam'ın vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde ayak koyarak topu kornere attı.

Kalan dakikalarda önemli bir gol pozisyonu olmazken, ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.