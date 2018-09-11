Şampiyon Can'a 'Öncü' oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, MotoGP Çaylaklar Kupası'nın İtalya'daki 6. ayak yarışını ilk sırada tamamlayarak, pilotlar klasmanında puanını 221'e çıkarak zirvedeki yerini garantiledi. İkizi Deniz ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına karşın pilotlar klasmanında 142 puanla genel klasmanda kardeşini takip eden sporcu oldu.

Deniz, Çaylaklar Kupası'nın 22-23 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde koşulacak sezonun son yarışında genel klasmandaki yerini koruması halinde ikizi Can ile podyumun ilk iki basamağında yer alacak.

"Yetiştirdiğim sporcu oldukları için kendileriyle ayrıca gurur duydum"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, Can ve Deniz Öncü'nün Türk motosiklet sporuna hizmet edecek genç yetenekler olduğunu anlattı.

Öncü kardeşler ile yıllardır yakından ilgilendiğini ve takip ettiğini anlatan Sofuoğlu, "Can ve Deniz seneye Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışacaklar. İkizler için önemli bir takımla 3 yıllık anlaşma sağladık. Can ve Deniz Öncü, 5 yıl içinde Moto GP'de ülkemizi temsil edecek. Planlarımızı ve anlaşmalarımızı buna göre yaptık. Ülkemizde pırlanta değerinde sporcular var. İkizler de bunlardan ikisi. Yetiştirdiğim sporcu oldukları için kendileriyle ayrıca gurur duydum." diye konuştu.

Can'ın 15 yaşında böyle bir dereceye ulaşmasının küçümsenemeyeceğini vurgulayan Sofuoğlu, "Can'ın şampiyonluğunun ülkemizde yeterince konuşulmaması ve medyada yer almamasına üzüldüm. Milletvekili ve ağabeyi olarak İtalya'ya giderek sporcumuzun yanında yer aldım. Genç yetenekli sporcularımızı desteklemek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Bekir Yunus Uçar: İmkanları sporcularımızın lehine kullandık

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise motosiklette gelinen noktadan memnun olduğunu ve Can'ın şampiyon, Deniz'in ise ikinci sırada zirve takibi yapmasının başarının bir gösterdiğini olduğunu dile getirdi.

Toprak Razgatlıoğlu ile Can ve Deniz Öncü kardeşlerden birinin mutla dünya şampiyonalarında adından söz ettireceğine inandığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak devletin bize verdiği imkanları sporcularımızın lehine sonuna kadar kullandık. En büyük destekçimiz ise şüphesiz ki Kenan Sofuoğlu gibi bir efsanenin, sporcularımızın yanında yer alması ve öncülük etmesidir. Can Öncü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir dönemde şampiyonluğunu ilan etti. Ülkemiz insanlarına moral için Can'ın bu başarısına ihtiyacımız vardı. İkiziyle birlikte bundan sonra da önemli başarıla imza atabilecek yeteneğe sahip. Gelecek yıllarda daha üst klasmanlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecekler."