Şampiyon apoletli teknik adamlar

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 58 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 23'ünde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor.

Lig tarihinde geride kalan 58 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var.

Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi.

Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar dörder, Rumen teknik adamlar 3 kez takımlarıyla ipi önde göğüslerken, Belçikalı bir teknik adam da şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

Son 9 sezonda Türkler güldü

Süper Lig'de son 9 sezonun şampiyon takımları bu başarılarını Türk teknik adamlarla yaşadı.

2007-2008 sezonunda Galatasaray, Alman Karl Heinz Feldkamp'ın gidişinin ardından sezonu Cevat Güler'le şampiyon olarak kapadı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve gelen Mustafa Denizli ile mutlu sona ulaştı. 2009-2010 sezonunda Bursaspor Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihinde ilk kez şampiyon olurken, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, eski futbolcusu Aykut Kocaman ile ipi göğüslemeyi başardı. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, Ersun Yanal ile bu başarıya ulaştı. 2014-2015 sezonunda Galatasaray, Cesare Prandelli'nin yerine göreve getirilen Hamza Hamzaoğlu, geride kalan 2015-2016 sezonunda ise Beşiktaş, Şenol Güneş ile tacı taktı.

En başarılısı Terim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, lig tarihinde en çok şampiyonluk gören teknik adam unvanının sahibi.

Terim, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti.

Bu başarıyı 4 sezon öncesine dek Terim ile paylaşan Ahmet Suat Özyazıcı ise Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk gördü.

Denizli tarihe geçti

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, lig tarihine de damgasını vuran isim oldu.

Denizli, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik adam unvanının sahibi.

Sağlam, Kocaman, Hamzaoğlu ve Güneş

1959'da başlayan lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan sadece 4 isim bulunuyor.

Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Şenol Güneş, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde bu başarıya ulaşan isimler olarak kayıtlara geçti.