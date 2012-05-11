Galatasaray'ın golcü futbolcusu Necati Ateş, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında şampiyonu belirleyecek olan ve Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maçta, avantajlı olduklarını düşündüğünü söyledi.

Necati Ateş, Galatasaray TV'ye Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, ''Artık herhalde herkesin istediği oldu. Son maça kalasın isteniyordu. Belki de insanlar dezavantajlı olduğumuzu düşünüyor ama ben avantajlıyız diye düşünüyorum'' dedi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın uzun zamandır bir galibiyet hasreti olduğunu hatırlatan Necati, ''Belki de orada kazanıp şampiyon olduğumuz takdirde, bu 11 yılın sürekli yenilme ve berabere kalma durumu unutulacak. Bu da bizim için bir avantaj ve motivasyon. İnşallah oradan kupayı alıp, öyle geleceğiz. Hak ettiğimiz, inandığımız, şampiyon bitirdiğimiz sezonu tekrardan bir şampiyonluk maçıyla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah oradan mutlu bir şekilde Florya'ya geliriz'' diye konuştu.

Tek amaçlarının Fenerbahçe'ye karşı galibiyet ya da beraberlik olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şunları söyledi:

''Bizim amacımız bu maçı kazanmak. Başka hiçbir amacımız yok. Ya da berabere bitirebilmek. Çok üstün maçlar oynadık ama topu bir türlü kaleye sokamıyorduk. İnşallah bu maçta tersine çeviririz. Hem içerde hem Kadıköy'de çok iyi oyun oynadık. Ama maalesef skoru lehimize çevirememiştik. Bu son maç, final maçı, şampiyonluk maçı. Artık son nokta diye düşünüyoruz. Ne gerekiyorsa, kanımızın son damlasına kadar mücadele mi edeceğiz, sakatlık uğruna toplara mı atlayacağız... Kupayı alma adına ne gerekiyorsa, Galatasaray ruhu ile sahada savaşıp, mücadelemizi vereceğiz.''



