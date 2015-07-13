İSTANBUL - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan, transferi ve yeni kulübü hakkında açıklamalarda bulundu.



Kulüp televizyonuna konuşan 28 yaşındaki Turan, Katalan ekibinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Şu an her zaman olmak istediğim yerdeyim, rüyalarım gerçeğe dönüştü. Barcelona dünyanın en iyi futbol oynayan takımı, küçüklüğümden beri Barça maçlarını izlemekten büyük keyif alıyordum ve şimdi bu takımın oyuncusuyum" dedi.



Türk halkının kendisini izlediğini bildiğini söyleyen Turan "Genç Türk futbolcuların beni örnek alarak daha sıkı çalışmaları ve yeteneklerini artırmaları bana gerçekten gurur veriyor" diye konuştu.



Takımdaki hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Turan, Barcelona formasıyla şampiyonluklar yaşayarak takımda olmayı hak ettiğini göstermekten mutluluk duyacağını kaydetti.



Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 2011'de transfer olan Arda Turan, 4 sezonda Atletico Madrid ile 5 kupa (La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası) kazanmıştı. Barcelona, milli futbolcu için Atletico Madrid'e 34 milyon avro bonservis bedeli ödemiş, sözleşmede yer alan özel maddelerin gerçekleşmesi halinde ödenecek tutarın 41 milyon avroya çıkacağı açıklanmıştı.



La Liga'da geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 46 maça çıkan milli futbolcu 3 gol attı.



