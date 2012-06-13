-Avrupa Futbol Şampiyonası
-(A) Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
-Rusya liderliğini sürdürdü
ANKARA (AA) - 12.06.2012 - Polonya ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, (A) Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
Rusya, Poloya ile 1-1 berebare kalarak 4 puanla liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçta Yunanistan'ı 2-1 yenen Çek Cumhuriyeti 3 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Grupta puan durumu ve kalan maçlar şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
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1. Rusya 2 1 1 0 5 2 3 4
2. Çek Cumhuriyeti 2 1 0 1 3 5 -2 3
3. Polonya 2 0 2 0 2 2 0 2
4. Yunanistan 2 0 1 1 2 3 -1 1
-Kalan maçlar-
16 Haziran 2012: Çek Cumhuriyeti - Polonya (Wroclaw Stadı)
Yunanistan - Rusya (National Stadium - Varşova)
AA