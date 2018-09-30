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Rusya'da kazanan Hamilton

Formula 1'de Rusya Grand Prix'sini kazanan Hamilton, son 5 yarış öncesi en yakın rakibi Vettel ile arasındaki farkı 50 puana çıkardı.

Rusya'da kazanan Hamilton

Formula 1'de Rusya Grand Prix'sini kazanan Hamilton, son 5 yarış öncesi en yakın rakibi Vettel ile arasındaki farkı 50 puana çıkardı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:48
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Rusya'da kazanan Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 16. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın yanı sıra arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Kimi Raikkonen (Ferrari) startta yerlerini korudu.

19. cepten kalkan Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 8. turda 5'inciliğe kadar tırmandı. İlk 4 sıradaki pilotlardan farklı bir lastik stratejisi seçen Verstappen, bu isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 19. turda liderliğe de yükseldi.

26. turda 2. sıradaki Bottas, takım emriyle yerini Hamilton'a verdi. Hamilton, Verstappen'in 43. turda pite gelerek 5. sırada piste dönmesiyle liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Hamilton, bu sezon 8'inci, kariyerinin 70. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 2.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Bottas 2'nci, liderden 7.4 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 306'ya çıkaran şampiyona lideri Hamilton, bitime 5 yarış kala takipçileriyle arasındaki farkı 50 puana yükseltti. Büyük Britanyalı sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Ekim'de yapılacak.

İlk 10 

Rusya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

10. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 256

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

5. Max Verstappen (Hollanda): 158

Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 495 puan

2. Ferrari: 442

3. Red Bull: 292

4. Renault: 91

5. Haas: 80

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya ŞampiyonasıRusya Grand PrixMercedesBüyük Britanyalı Pilotu Lewis Hamilton
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