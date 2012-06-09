Rusya: 4 - Çek Cumhuriyeti: 1

Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanan maçta Rusya, 15. dakikada Dzagoev'in golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada Şirokov, farkı 2'ye çıkaran golü attı ve ilk yarı Rusya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çek Cumhuriyeti, 52. dakikada Pilar'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi. Rusya'da ilk golün sahibi Dzagoev 79. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi. 82. dakikada Pavlyuçenko'nın golüyle Rusya aradaki farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Rusya bu galibiyetle 3 puanla ilk maçların ardından grupta lider durumda bulunurken, puan alamayan Çek Cumhuriyeti son sırada yer aldı.

Polonya ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonasında, (A) Grubunda ilk maçlar tamamlandı.

Turnuvanın açılış maçında, Varşova'da Polonya ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı. Maçta Polonya'nın golünü Lewandowski, Yunanistan'ın golünü Salpingidis attı.

Günün 2. maçında ise Rusya, Çek Cumhuriyeti'ni 4-1 yendi ve şampiyonada 3 puan kazanan ilk takım oldu. Rusya'nın gollerini Dzagoev (2), Şirokov ve Pavlyuçenko,Çek Cumhuriyeti'nin golünü Pilar attı.

Rusya, bu galibiyetle 3 puanla ilk maçların ardından grupta ilk sırada yer alıyor.

Grupta puan durumu ve kalan maçlar şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

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1. Rusya 1 1 0 0 4 1 3 3

2. Polonya 1 0 1 0 1 1 0 1

2. Yunanistan 1 0 1 0 1 1 0 1

4. Çek Cumhuriyeti 1 0 0 1 1 4 -3 0

-Kalan maçlar-

12 Haziran 2012: Yunanistan - Çek Cumhuriyeti (Wroclaw Stadı)

Polonya - Rusya (National Stadium - Varşova)

16 Haziran 2012: Çek Cumhuriyeti - Polonya (Wroclaw Stadı)

Yunanistan - Rusya (National Stadium - Varşova)