ABD basınından New York Times'ta yer alan haberde, Rus atletlerin uzun bir süre boyunca devlet desteğiyle

doping

yaptığı ve bu durumun olimpiyat oyunlarına da yansıdığı iddialarına ilişkin yayımlanan raporlar hakkında Rusya spor yetkililerinin değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) geçici yöneticisi Anna Antseliovich, doping iddialarının devletsel boyutu olduğunu kabul ederek, "Kurumsal bir komplonun kurbanı olduk." ifadesini kullandı.

Raporların içeriğinde yer alan bilgilerin kendisini de çok şaşırttığını belirten Antseliovich, kurumsal hataların bireysel eylemler olduğunu ve hükümet yetkililerinin bu olaylardan haberinin olmadığını da vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dopingle mücadele konusunda ülkede reformlar yapması için bu yıl görevlendirilen 81 yaşındaki deneyimli spor adamı Vitaly Smirnov ise Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda, hakkında suçlamalar yapılan kişilerin çoğunu tanımadığını ve söz konusu iddialar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

"Çok fazla hata yaptık"

Rus sporunun içinde uzun yıllardır görev aldığını hatırlatan Smirnov, "Rusya'nın eski bir spor bakanı ve olimpiyat komitesi başkanı olarak dopingle mücadele konusunda çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum. Genç sporcuların doping yapma ve bu duruma devam etme nedenlerinin üzerinde daha çok durmalıydık." ifadelerini kullandı.

"Fancy Bear" adlı bilgisayar korsanları tarafından Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) gizli verilerine siber saldırı düzenlenerek yayımlanan ve dünyaca ünlü birçok sporcunun doping içeren maddeleri doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığını gösteren raporları hatırlatan Smirnov, "Batılı yüzlerce sporcu, doktorların özel izniyle dopingli madde kullandı. Ama Rus sporculara, diğer ülkelere gösterilen bu imtiyaz verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

AA