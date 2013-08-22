Rövanşta şanslar eşit

İspanya Süper Kupası ilk maçında 1-1 berabere kalan Atletico Madrid ve FC Barcelona'nın teknik direktörleri, rövanşta şansların eşit olduğunu vurguladı

İspanya Süper Kupası ilk maçında 1-1 berabere kalan Atletico Madrid ve FC Barcelona'nın teknik direktörleri, rövanşta şansların eşit olduğunu söyledi.

FC Barcelona Teknik Direktörü Gerardo Martino, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Maçın farklı anları oldu. Bazen Atletico bazen biz üstündük. Çok gol pozisyonu olmadı ama yoğun bir maçtı. Süpriz olmadı. Adil bir sonuç'' dedi.

Martino, ''saha içinde daha fazla hareketli olmak'' için takıma dinamizm kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Messi'nin sakatlığından dolayı oyundan alındığını ve gerekli kontrollerin yapılmaya başlandığını belirten Martino, Arjantinli yıldızın rövanş maçında oynayıp oynayamayacağıyla ilgili soruya da ''90 dakikalık bir final var. Ve bir sakatlık söz konusu olduğunda bu futbolcunun rahat bir şekilde hareket etmesini engeller. Israrla oynatmanın çok manası yok'' cevabını verdi.

Barcelona'ya beraberlik golünü kazandıran Neymar da ''Çok mutluyum, çünkü takıma yardım edebildim. Çok zor bir maçtı ve benim için heyecan vericiydi. Atletico büyük bir takım ve çok önemli futbolcuları var'' diye konuştu.

Barcelona'da ilk golünü atmasıyla ilgili, ''Umarım bu birçok golün başlangıcı olur'' ifadesini kullanan Neymar, Nou Camp'taki rövanş maçında şampiyon olmak istediklerini söyledi.

-Atletico Madrid cephesi-

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise ''Önemli bir maç oynadık ve takımımdan memnunum. Rövanş maçı da önemli olacak. Çünkü Barcelona özellikle sahasında iyi oynayan bir takım. Ama kupanın yolu halen açık'' yorumunda bulundu.

1-1'lik skoru "dengeli" olarak değerlendiren Simeone, ''Barcelona dünyanın en iyi takımı. İnanılmaz, çok iyi bir kadroya sahip ama biz de güçlü bir takımız ve onları geçebiliriz'' ifadesini kullandı.

Atletico'nun tek golünü atan David Villa da ''İnsanlar beni gol atarken görmek istiyor, benim de yaptığım bu. Maçı kazanabilirdik. Bence hakemin Busquets ile ilgili kararı (kırmızı kart göstermemesi) maçın en önemli anıydı'' dedi.

Atletico Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü kaydeden İspanyol futbolcu, Nou Camp Stadı'nda kupayı kaldıracak güce sahip olduklarını da kaydetti.





