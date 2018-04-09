Rossi, Marquez'i kasten çarpmakla suçladı

İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Arjantin Grand Prix'sinde kendisine temas ederek düşmesine neden olan İspanyol Marc Marquez ile yarışmaktan korktuğunu söyledi.

Rossi, Arjantin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marquez'i rakiplerine saygı duymamakla suçlayarak, "Marquez'in rakipleriyle temasları hatadan kaynaklanmıyor, bunu kasten yapıyor. Marquez ile aynı pistte olmaktan korkuyorum. Bu şekilde yarışarak herkesi tehlikeye atmış oluyor. Çok kötü bir durum çünkü böyle davranarak spora zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Valentino Rossi'nin yorumlarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirten Marquez ise "Kariyerim boyunca asla kasti olarak birinin üzerine sürmedim. Her zaman bundan kaçındım. Valentino ile yaşadığımız pist koşullarından kaynaklandı ve bir hataydı. Hakkımda söyledikleri yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Repsol Honda'dan Marquez, Arjantin'de bitime 4 tur kala Movistar Yamaha'dan Rossi ile girdiği 6'ncılık mücadelesinde, rakibini temas ederek geçtiği için ceza almıştı. Son şampiyon Marquez, süresine 30 saniye eklenmesiyle yarışı 18. sırada bitirebilmişti. Rakibinin temasıyla motosikletinden düşen Rossi ise 19. olmuştu.