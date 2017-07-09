Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
141.127
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6655
EURO
4.1314
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü
Rooney 13 yıl sonra yuvaya...
Mandaların yolculuğu
Mandaların yolculuğu
Kick boksta hedef zirve
Kick boksta hedef zirve
"Vay Be" Nilay 
"Vay Be" Nilay

Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski futbolcusu Rooney'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski futbolcusu Rooney'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 17:59
64 Okunma
Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü

İSTANBUL - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını 13 yıldır giyen Wayne Rooney, eski takımı Everton ile 2 yıllığına anlaştı.

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Futbol yaşantısına Everton formasıyla başlayan İngiliz futbolcu, 2004 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. 13 yıl boyunca Manchester ekibiyle birçok başarıya imza atan Rooney, takımıyla 559 maça çıkıp 253 gol kaydetti.

Manchester United'da 5 Premier Lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupası kazanan Rooney, İngiltere Milli Takımı ile de 119 maçta 53 gol attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RooneyÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı
"Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz"
"Bu sene daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz"
Kick boksta hedef zirve
Kick boksta hedef zirve
TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı
TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı
Yılın yöneticisi Gherardini
Yılın yöneticisi Gherardini

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ