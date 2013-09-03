Ronaldo'dan Bale ve Neymar açıklaması

ANKARA - Barcelona radyosuna konuşan Ronaldo, Real Madrid'in astronomik bir transfer bedeliyle 6 yıllığına kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Bale'in maçlarda göstereceği performansın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bale, ne zaman kötü bir performans sergilese, taraftar ona 100 milyon avro verildiğini hatırlatacak ki bu çok normal" ifadesini kullandı.

"Bale'e verebileceğim tek tavsiye, kulübün kendisine verdiği miktarı takıntı haline getirmemesidir" diyen Ronaldo, Galli oyuncunun üzerinde çok büyük bir baskı olacağını hatırlatarak, her maçta formunu üst seviyede tutması gerektiği uyarısında bulundu.

Barcelona'nın 57 milyon avroya kadrosuna kattığı Brezilyalı Neymar'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan vatandaşı Ronaldo, genç yıldızın "Katalanlar"da daha iyi bir oyuncuya dönüşeceğini vurguladı.

"Avrupa'da ve Barcelona'da oynamak, Neymar'ın çıkarına. İspanya'da çok şey öğrenecek" yorumunda bulanan Ronaldo,"Messi ile çalışmak onu daha iyi bir oyuncu yapacak. Bu durum, Brezilya Milli Takımı için de geçerli. Bu sayede Avrupa'ya daha çok Brezilyalı oyuncu gelecek" şeklinde konuştu.