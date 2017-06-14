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Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Real Madrid'de forma giyen Ronaldo'nun avukatları, vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcunun cezaevine girme riskinin olmadığını söyledi.

Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Real Madrid'de forma giyen Ronaldo'nun avukatları, vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcunun cezaevine girme riskinin olmadığını söyledi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 13:14
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Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun avukatları, 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcunun cezaevine girme riskinin olmadığını söyledi.

İspanyol radyosu Cadena Ser'e açıklama yapan Ronaldo'nun çalıştığı avukatlık bürosunun temsilcileri Jose Maria Alondo ve Luis Briones, Portekizli futbolcuya yöneltilen mali suçlamaların doğru olmadığını savundu. Ronaldo hakkında ortaya atılan vergi kaçırma suçlamasının üzücü olduğunu vurgulayan avukatlar, "İspanya'daki yasal tüm zorunluluklarını yerine getirmiş bir kişinin savunmasını yapıyoruz. Müvekkilimiz, vergi kaçırdığı iddialarında tamamen suçsuzdur. Tüm gerekliliğini yerine getirdiği gibi aslında ödemesi gerekenden daha fazla bir vergi ödemiştir. Bunlar çok özel hukuk eğitimi gerektirmeden açık bir şekilde ortadadır. Cristiano tamamen suçsuz. Onu cezaevinde görme riski kesinlikle yok." değerlendirmesini yaptı.

Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yılları arasında imaj gelirlerinden 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo, dava açılma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasıyla yargılanacak.

AA

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