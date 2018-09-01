Ronaldo-Messi rekabeti bitti

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemine, Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasını giymesi ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aldığı kaleciler damga vurdu.

Yıldız oyuncu transferinin, öncekilere oranla daha az sayıda gerçekleştiği yaz transfer dönemi, Avrupa'nın önemli liglerinde sona erdi.

Yaz transfer sezonunun en önemli olayları arasında, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a geçmesi ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin kaleciler için rekor bonservis bedelleri ödemesi yer aldı.

Premier Lig kaleci transferleriyle gündeme geldi

Yaz transfer dönemini Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinden önce kapatan İngiltere Premier Lig ekipleri, bu sezon da büyük miktarlar harcadı.

Alman sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Premier Lig kulüpleri bu sezon kadroya katılan oyuncuların bonservis bedeline toplam 1 milyar 419 milyon avro ödedi.

Söz konusu transferler arasında öne çıkan isimler, yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadroya katılan kaleciler oldu.

Chelsea, bir kaleci için ödenen rekor bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki file bekçisi İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösteren Liverpool ise Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker için Roma'ya 72 milyon avro ödedi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger ile 22 yılın ardından yollarını ayıran ve yerine İspanyol Unai Emery'yi getiren Arsenal ise Bayer Leverkusen'in Alman eldiveni Bernd Leno için 25 milyon avro bonservis bedeli verdi.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Riyad Mahrez'i 68 milyon avroya, Manchester United ise Brezilyalı Fred'i 59 milyon avroya kadrosuna kattı. Liverpool, geçen sezondan anlaşmaya vardığı Naby Keita için Leipzig'e 60 milyon avro, Fabinho için de Monaco'ya 45 milyon avro ödedi. Chelsea ise Jorginho için 57 milyon avroyu kasasından çıkartarak Napoli'ye verdi.

Leicester City ise 22 yaşındaki milli oyuncu Cağlar Söyüncü'nün bonservisi için Freiburg'a 21,1 milyon avro ödeme yaptı. Milli stoper, söz konusu bedel ile Cenk Tosun'un ardından Premier Lig'de forma giyen en pahalı ikinci Türk oyuncu konumuna geldi.

Juventus, Ronaldo'ya güveniyor

Serie A ekipleri, yaz transfer döneminde 1 milyar 142 milyon avro harcama yaparak öne çıktı.

Juventus, Real Madrid'den Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de iddiasını ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekip, Valencia'dan Joao Cancelo, Milan'dan Leonardo Bonucci, Genoa'dan Mattia Perin, Ascoli'den Andrea Favilli, Perugia'dan Giangiacomo Magnani ve Liverpool'dan Emre Can'ı renklerine bağladı ve geçen sezon takımda kiralık oynayan Douglas Costa'nın bonservisini de Bayern Münih'ten aldı.

Serie A'da bu sezon forma giyen milli futbolcular ise Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Salih Uçan oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, son dönemde uzak kaldığı şampiyonluk yarışının içinde bulunmak için birçok transfere imza attı. Milano'nun kırmızı-siyahlı ekibi, Juventus'tan Gonzalo Higuain ve Mattia Caldara, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko, Villarreral'den Samu Castillejo, Fiorentina'dan Nikola Kalinic, Genoa'dan Diego Laxalt, Sunderland'dan Fabio Borini ile bonservissiz Alen Halilovic, Pepe Reina ve Ivan Strinic'i renklerine bağladı.

Cengiz Ünder'in mücadele ettiği Roma da Sevilla'dan Steven Nzonzi, Paris Saint-Germain'den (PSG) Javier Pastore, Ajax'tan Justin Kluivert, Sassuolo'dan Gregoire Defrel, Inter'den Davide Santon, Kopenhag'dan Robin Olsen, Dinamo Zagreb'den Ante Coric gibi isimleri kadrosuna kattı.

2005-2006 sezonundan itibaren üst üste 5 yıl lig şamiyonluğuna ulaşmasının ardından eski günlerine dönmeye çalışan Inter, Roma'dan Radja Nainggolan, Racing Club'dan Lautaro Martinez, Sion'dan Federico Dimarco, Monaco'dan Keita Balde, Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko, Sassuolo'dan Matteo Politano, Juventus'tan Kwadwo Asamoah ve Lazio'dan Stefan de Vrij'i transfer etti.

Son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşamasına rağmen ligin iddialı takımları arasında yer almayı neredeyse her sezon sürdüren Napoli, Real Betis'ten Fabian Ruiz, Bologna'dan Simone Verdi, Lille'den Kevin Malcuit, Real'den Vinicius Morais, bonsevissiz Amin Younes ve Amato Ciciretti'yi kadrosuna katarken, Jorginho, Duvan Zapata, Leonardo Pavoletti ve Pepe Reina gibi oyuncuları takımdan gönderdi.

Serie A'nın yeni takımlarından Empoli ise Fenerbahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ın yanı sıra Palermo'dan Antonino La Gumina, Milan'dan Luca Antonelli, Sampdoria'dan Matias Silvestre, Zilina'dan Samuel Mraz, Rosenborg'dan Jacob Rasmussen ve Carpi'den Lorenzo Lollo gibi transferlerle lige tutunmaya çalışacak.

La Liga'da Ronaldo-Messi rekabeti sona erdi

Transferin önceki dönemlere oranla daha sakin geçtiği La Liga'da, İspanyol takımları, oyuncular için toplam 898 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Dokuz sezonda 450 gol atan Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 45 milyon avroya aldığı 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 35 milyon avro ödediği kaleci Thibaut Courtois, 30 milyon avroya renklerine bağladığı sağ bek Alvaro Odriozola ve Olympique Lyon'dan kadrosuna geri kattığı eski oyuncusu Mariano Diaz transferleriyle öne çıktı.

Son şampiyon Barcelona ise orta sahasına 31 milyon avroya Arthur ve 18 milyon avroya Arturo Vidal'i, hücum hattına 41 milyon avroya Malcom'u, savunmasına ise 35,9 milyon avroya Clement Lenglet'i transfer etti.

FIFA tarafından verilen transfer yasağı nedeniyle geçen yaz dönemini sessiz geçiren Atletico Madrid ise Thomas Lemar'ın bonservisini Monaco'dan 70 milyon avroya alarak dikkat çekti. Son UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonu İspanya temsilcisi, ayrıca Gelson Martins, Rodri, Nikola Kalinic, Santiago Arias, Jonny Castro ve Antonio Adan'ı kadrosuna kattı.

Valencia ise transferin son günlerinde Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki Portekizli forveti Gonçalo Guedes için kasasından 40 milyon avro çıkararak dikkati çekti.

La Liga ekipleri, bu sezon iki Türk oyuncuyu da kadrosuna kattı. Villarreal'in 2017 yazında 14 milyon avroya transfer ettiği Enes Ünal, Celta Vigo'nun aynı transfer döneminde 13 milyon avroya kadrosuna kattığı Emre Mor'un ardından Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler de La Liga'da forma giymeye başladı.

Celta Vigo, Okay için Trabzonspor'a 6 milyon avro, Huesca ise Serdar için Osmanlıspor'a 2 milyon 550 bin avro bonservis bedeli ödedi.

Bayern Münih'ten tek transfer

Bundesliga ekipleri, bu sezon transfere toplam 498 milyon avroluk harcama yaptı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan son şampiyon Bayern Münih, yeni teknik direktörü Niko Kovac yönetiminde bu sezon tek transfere imza attı. Bavyera temsilcisi, Amerikan Birinci Ligi'nde (MLS) Vancouver Whitecaps forması giyen Kanadalı 17 yaşındaki Alphonso Davies'i 10 milyon avro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Zirve adaylarından Borussia Dortmund, Abdou Diallo, Thomas Delaney, Axel Witsel, Marius Wolf'u bonservisiyle, Paco Alcacer ve Achraf Hakimi'yi ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayer Leverkusen, Vasco de Gama'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Paulinho'yu 26,4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlerken, Borussia Mönchengladbach ise Fransız golcü Alassane Plea için Nice'e 23 milyon avro verdi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Schalke 04'ün en fazla harcama yaptığı transfer ise Bayern Münih'in ön liberosu Sebastian Rudy (16,5 milyon avro) oldu.