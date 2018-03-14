Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118657
ALTIN
164.910
DOLAR
3.8745
STERLİN
5.3992
EURO
4.7908
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Dört farklı yolla 'koruyucu aile' olmak mümkün
Dört farklı yolla 'koruyucu aile'...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Türkiye'de yeni bir kuş türü tespit edildi
Türkiye'de yeni bir kuş türü...
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

"Save the Children"ın destekçisi Portekizli futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyanın dikkatini bir kez daha Suriyeli çocuklara çekti.

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

"Save the Children"ın destekçisi Portekizli futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyanın dikkatini bir kez daha Suriyeli çocuklara çekti.

14 Mart 2018 Çarşamba 09:32
34 Okunma
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıylaSuriyeli çocuklara destek içerikli görüntü paylaştı. 

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Suriyeli çocuklara uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında "Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme." mesajına yer verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, şubat ayında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Real MadridSuriyeli çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Sofuoğlu: Sezon sonunda yarış kariyerimi tamamlayacağım
Kenan Sofuoğlu: Sezon sonunda yarış kariyerimi tamamlayacağım
Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak
Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ